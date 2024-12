Toyota svela il nuovo Urban Cruiser 100% elettrico 

3 minuti per la lettura

Toyota ha scelto questi giorni di fine anno per svelare in anteprima mondiale il nuovo Urban Cruiser, Suv elettrico di piccole dimensioni gemellato in quanto a progettazione (ma non nel design) al Suzuki e Vitara. Bisogna avere una buona memoria per ricordare che in realtà Urban Cruiser è il nome di un modello di parecchi anni fa, che oggi Toyota ha rimesso in pista applicandolo al suo nuovo Sport Utlity a zero emissioni.

INTERNI

Le dimensioni compatte dell’Urban Cruiser sono leggermente superiori a quelle della Yaris Cross. La lunghezza complessiva è di 4,285 mm, la larghezza di 1,800, il passo di 2,700 mm, il che si traduce in un abitacolo spazioso e versatile. Grazie infatti a un sistema di sedili posteriori scorrevoli, la distanza tra i passeggeri anteriori e posteriori può essere facilmente regolata per creare uno spazio pari a quello di Suv di segmento D.

I sedili si ribaltano in una configurazione 40:20:40 e possono anche essere ripiegati. Il quadro strumenti basso e orizzontale si combina con una posizione di seduta alta per offrire una bella visuale a guidatore e passeggeri. Il cruscotto integra il cockpit digitale da 10,25 pollici e il display multimediale da 10,1 pollici in un’unica unità. Il sistema multimediale è progettato per un funzionamento rapido e intuitivo, con un navigatore satellitare che utilizza dati cloud per tenere conto delle più aggiornate informazioni sul traffico. È prevista anche la smartphone integration, che consente di accedere facilmente alle app e ai servizi preferiti.

URBAN CRUISER: POWERTRAIN

L’Urban Cruiser sarà disponibile con due pacchi batteria e l’opzione di trazione anteriore o integrale. Entrambi utilizzano la tecnologia al fosfato di ferro-litio, che offre i vantaggi di maggiore durata, sicurezza e costi ridotti. L’accelerazione è pronta e lineare, sia in partenza che in sorpasso. Una batteria da 49 kWh sarà disponibile esclusivamente nella versione a trazione anteriore, con una potenza di 106 kW / 144 Cv. Inoltre, per il modello a trazione anteriore, una batteria alternativa da 61 kWh offre una potenza di 128 kW / 174 Cv. In quanto vero Suv, l’Urban Cruiser sarà disponibile anche con trazione integrale. In questa versione, la batteria da 61 kWh eroga una potenza di 135 kW / 184 Cv.

URBAN CRUISER: DOTAZIONI ALL’INSEGNA DELLA TECNOLOGIA

Tutte le versioni dell’Urban Cruiser beneficiano di un pacchetto completo di sistemi di sicurezza attiva e assistenza alla guida, progettati per riconoscere e prevenire una vasta gamma di rischi comuni di incidente. Le funzionalità includono un sistema pre-collisione, cruise control adattivo, avviso di uscita dalla corsia e assistenza al mantenimento della corsia. Un sistema di telecamere a 360 gradi offre al conducente una visione completa dell’ambiente circostante, funzione utile per manovrare su terreni accidentati o parcheggiare in spazi ristretti.

Quando arriverà nelle concessionarie e a che prezzi? Alla prima domando siamo in grado di rispondere. Non prima di novembre 2025, il che significa che seguirà per lo meno un’altra presentazione quando verrà il momento del lancio. A che prezzo è davvero prematuro parlarne.