Smart Brabus, ecco perchè piace così …

Sorpresa: agli smartisti più convinti piace affondare il piede sull’acceleratore. Negli ultimi dodici mesi il 20% degli acquirenti ha infatti optato per le versioni Brabus dei modelli smart #1 e smart #3, evidenziando una crescente e decisa preferenza per le varianti ad alte prestazioni. Ma non è solo la voglia di correre ad aver spinto gli smartisti verso questa scelta …

SMART BRABUS: ECCO IL VERO MOTIVO …

L’accelerazione di questa tendenza si è verificata a partire da giugno, da quando cioè è iniziata l’operazione “Scatto Matto” con cui smart ha reso le versioni Brabus accessibili agli incentivi statali abbassando il prezzo di listino. Questa strategia ha contribuito a portare, nell’ultimo semestre, il 41% dei clienti a scegliere tali versioni.

“Le Brabus dei modelli smart #1 e smart #3 si distinguono per la personalità decisa e le elevate prestazioni, offrendo un’esperienza di guida dinamica e coinvolgente in un pacchetto attrattivo nel canone di noleggio grazie ai ridotti costi di esercizio”, spiegano alla casa madre. “Questa tendenza riflette l’evoluzione dell’offerta: il cliente smart può oggi godere della democratizzazione delle prestazioni. Il powertrain elettrico di nuova generazione che equipaggia le versioni BRABUS della gamma smart offre dati di accelerazione e coppia superiori alle più blasonate hot hatchback con powetrain tradizionali ad una frazione del costo di esercizio”.

TUTTO INIZIO’ NEL 2003

Il matrimonio fra smart e Brabus è iniziato nel 2003. Più di 20 anni durante i quali lo specialista di tuning arricchisce i modelli smart con una visione distintiva di performance e stile, contribuendo a creare una gamma che unisce la mobilità urbana sostenibile con un carattere sportivo e sofisticato.