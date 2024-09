Smart e Sennheiser, tutta un’altra musica

2 minuti per la lettura

Qual è il miglior posto dove ascoltare la musica? Che domande: messi da parte i veri appassionati di Hi-Fi, disposti a spendere una fortuna per un semplice lettore Cd o per un paio di casse, oramai sono gli abitacoli delle auto ad essere diventati delle mini sale da concerto, tanta è la fedeltà con cui viene riprodotto il suono. Per far le cose in grande Smart è andata oltre, avviando una partnership con Sennheiser, celebre azienda tedesca specializzata appunto in soluzioni audio. Ed è in virtù di questa nuova collaborazione che la nuova smart #5, che ha debuttato il 28 agosto in Australia, porterà in dote un nuovo sistema ad alta, anzi altissima fedeltà.

COSÌ DIRK ADELMANN, CEO DI SMART EUROPE GMBH

“La nostra missione è ispirare le persone in tutta Europa a esplorare i diversi paesaggi e culture che il continente ha da offrire”, spiega Dirk Adelmann, CEO di smart Europe GmbH. “Con i nostri veicoli, garantiamo che ogni viaggio non sia solo piacevole, ma anche eccezionalmente confortevole. La nostra partnership con Sennheiser rappresenta un importante passo avanti nel migliorare l’intrattenimento a bordo per il mercato europeo. Insieme a questo straordinario partner globale, siamo entusiasti di offrire un’esperienza sonora senza pari che si integra perfettamente con il nostro impegno per l’innovazione e il piacere di guida”.

TECNOLOGIA ALL’AVANGUARDIA

Il Sennheiser Signature Sound System che debutterà a bordo della nuova smart #5 è composto da 20 altoparlanti oltre ad essere dotato di algoritmi audio brevettati, tra cui il sistema Sennheiser Concerto con tecnologia AMBEO e il Sennheiser Contrabass. Un elemento di spicco del sistema è l’altoparlante in plancia a scomparsa che si unisce a un’illuminazione ambientale sincronizzata alla musica creando un’esperienza immersiva sia a livello sonoro che visivo. Con una potenza massima di 2.000 Watt, il sistema supporta anche l’installazione di altoparlanti Dolby Atmos, offrendo un’esperienza sonora realistica di una nuova dimensione.

LA PAROLA A SENNHEISER

“Siamo entusiasti di continuare a portare il nostro straordinario suono Sennheiser nel mondo automotive grazie alla nostra partnership con smart”, dice Andreas Sennheiser, Co-CEO of Sennheiser. “In Sennheiser, creiamo prodotti ed esperienze capaci di emozionare. In questa collaborazione siamo pronti a fare esattamente questo, offrendo un’esperienza d’ascolto davvero immersiva che mette al centro il conducente e i passeggeri con la loro musica preferita”