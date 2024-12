Pneumatici, ecco il sistema Bosch che prevede il futuro

1 minuto per la lettura

Si chiama Data-based Tire Solutions ed è un servizio innovativo di Bosch in grado di “prevedere” cosa accadrà alle gomme dell’auto. Il sistema è costituito da algoritmi che monitorano continuamente le condizioni delle gomme segnalando tempestivamente al guidatore la graduale perdita di pressione o l’allentamento dei bulloni delle ruote.

COME FUNZIONA IL SISTEMA BOSCH

Il sistema monitora continuamente ogni singolo pneumatico e utilizza un’interfaccia user-friendly per avvertire il guidatore della perdita graduale di pressione e della presenza di ruote allentate. Uno dei nuovi algoritmi del software Data-based Tire Solutions è in grado di rilevare anche piccole e graduali perdite di pressione. Non appena il valore si discosta di circa il 5% da quello nominale, il guidatore viene immediatamente informato. Una volta ripristinata la pressione delle gomme, il sistema può essere facilmente resettato utilizzando la funzione “Easy Reset”.

LEGGI ANCHE: Nuove idee Bosch, centauri più sicuri



ALLENTAMENTO DELLA RUOTA

Un altro algoritmo segnala invece l’allentamento di una ruota non appena i bulloni perdono il serraggio di appena mezzo millimetro, evento che gli automobilisti meno esperti difficilmente riescono a rilevare. Oltre a fornire avvisi adeguati e tempestivi, il sistema raccomanda anche interventi specifici, aiutando a prevenire i guasti e a migliorare la sicurezza di ogni viaggio. “Con Data-based Tire Solutions, offriamo ai nostri clienti una soluzione software per la gestione del movimento del veicolo”, spiega Stephan Stass, membro della direzione della divisione Vehicle Motion di Bosch. “Data-based Tire Solutions copre tutti i fattori chiave della salute degli pneumatici per prevenire potenziali guasti”.