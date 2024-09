3 minuti per la lettura

Più sicurezza per i motociclisti. Bosch ha tirato fuori dal cilindro ben 6 nuove funzioni di assistenza basate su radar, di cui quattro saranno presentate a novembre in sella a un nuovo modello targato KTM. Vediamole …

LE FUNZIONI BOSCH DI ASSISTENZA PER MOTO …

1. ADAPTIVE CRUISE CONTROL – STOP AND GO (ACC S&G)

Fra le funzioni Bosch di assistenza per moto, oltre all’Adaptive Cruise Control (ACC) lanciato nel 2020, sistema che adegua costantemente la velocità del mezzo al flusso del traffico mantenendo la necessaria distanza di sicurezza, la casa tedesca fa un ulteriore passo avanti presentando la funzione ACC S&G, che arresta gradualmente la moto. Questo sistema funziona al meglio con una trasmissione automatica, come quella usata nella nuova moto KTM, che sarà la prima ad incorporare questa nuova funzione. Per ripartire dopo che ci si è fermati, si può fare a meno di usare la frizione e ripartire semplicemente premendo un pulsante o attivando brevemente l’acceleratore non appena il veicolo davanti inizia a muoversi.

2. GROUP RIDE ASSIST (GRA)

Viaggiare in gruppo è un’attività molto amata dai motociclisti, tuttavia quando si viaggia insieme, l’ACC potrebbe rendere la guida più complessa, in quanto la funzione si aspetta che la moto che precede si trovi a centro corsia. In questi casi, il Group Ride Assist si rivela un’utile aggiunta all’ACC. Il GRA usa un algoritmo che rileva se il gruppo avanza in formazione sfalsata, quindi regola automaticamente la velocità per mantenere la stessa distanza dalle moto che precedono, aiutando i motociclisti a mantenere naturalmente l’assetto di gruppo. Quando non si è in gruppo, il sistema GRA funziona come l’ACC.

3. RIDING DISTANCE ASSIST (RDA)

Nel traffico scorrevole l’RDA aiuta a mantenere una distanza appropriata dai veicoli che precedono e prevenire i tamponamenti accidentali. Mentre per l’ACC si imposta la velocità desiderata, quando è attivo l’RDA, la moto è controllata normalmente con l’acceleratore. Durante la guida il sistema può agire riducendo automaticamente l’accelerazione del veicolo o attivando i freni se necessario. Il motociclista può preimpostare la distanza desiderata dal veicolo che precede e, se vuole, può usare un pulsante per disattivare la funzione oppure usare l’acceleratore per eludere la decelerazione generata dal sistema RDA. Questa versatilità fa sì che la funzione si integri in modo naturale e pratico nelle dinamiche di guida.

4. EMERGENCY BRAKE ASSIST (EBA)

L’EBA entra in azione quando il sistema rileva un rischio di collisione e la frenata del motociclista non è abbastanza incisiva. In questa situazione l’EBA aumenta attivamente la pressione del circuito frenante per ridurre la velocità il più rapidamente possibile.

5. REAR DISTANCE WARNING (RDW)

Il sistema RDW è un’altra delle funzioni Bosch di assistenza per moto: monitora la situazione dietro la moto e attiva un avviso lampeggiante sul display se un veicolo si avvicina troppo. Grazie a questo avviso, il motociclista può mettere in atto le precauzioni opportune per evitare un tamponamento.

6. REAR COLLISION WARNING (RCW)

Il sistema RCW allerta i veicoli che seguono la moto quando si avvicinano troppo azionando, per esempio, le luci di emergenza. Questa funzione è pensata per proteggere i motociclisti da incidenti causati da frenate improvvise o quando chi proviene da dietro non si accorge della presenza della moto, sia che ci si trovi in coda al semaforo sia nel traffico, intenso o scorrevole.

“L’obiettivo dichiarato di Bosch è rendere l’utilizzo delle motociclette sempre più sicuro e confortevole impiegando tecnologie innovative, senza rinunciare al piacere di guida”, spiega Geoff Liersch, responsabile della divisione Two-Wheeler & Powersports. “Le nuove funzioni segnano un ulteriore passo avanti in questa direzione e siamo felici di avere KTM come partner”.