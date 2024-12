Vertical Winter Tour 2025, i crossover Nissan sfidano le nevi

3 minuti per la lettura

Non c’è due senza tre. La regola vale anche per Nissan, che per il terzo anno consecutivo è partner del Vertical Winter Tour. D che si tratta? Di una manifestazione itinerante organizzata da Radio DEEJAY che farà tappa nelle più importanti località sciistiche italiane. Per l’edizione 2025, tutti i crossover elettrificati del marchio nipponico sono official electrified cars della manifestazione. Un modo per far conoscere agli appassionati della montagna Nissan Juke, Qashqai, X-Trail e Ariya.

VERTICAL WINTER TOUR: UN BAR IN ALTA QUOTA

Nella passata edizione, circa 400 persone hanno guidato le vetture Nissan. Quest’anno il marchio punta a replicare il successo di pubblico graze anche a una simpatica novità: un bar d’alta montagna. Qui i visitatori potranno godersi una pausa colazione offerta da Nissan, per poi andare sulle piste o salire a bordo di un crossover Nissan per un test drive.

VERTICAL WINTER TOUR: LE TAPPE

Il Vertical Winter Tour, giunto alla sua sedicesima edizione, partirà da Cervinia con il “Capodanno anticipato” il 30 dicembre, con dj set, fiaccolata dei maestri di sci e fuochi sotto il Cervino, e proseguirà fino agli inizi di marzo, secondo il seguente calendario:

25-26 gennaio San Martino di Castrozza (TN)

1-2 febbraio Andalo (TN)

8-9 febbraio Zoncolan (UD)

15-16 febbraio Alleghe (BL)

22-23 febbraio Pila (AO)

1-2 marzo Prato Nevoso (CN)

5-6 marzo Canazei (TN)

8-9 marzo Bormio (SO)

e-POWER, TECNOLOGIA ESCLUSIVA NISSAN

e-POWER è il propulsore elettrificato brevettato da Nissan, dal funzionamento semplice e rivoluzionario. Un motore elettrico muove le ruote della vettura e un motore termico produce energia. Il piacere di guida è quello tipico degli EV, silenzioso e con accelerazione brillante e progressiva, ma senza ricarica alla spina. Basta fare il pieno di benzina per percorrere fino a 1.000 chilometri in elettrico. Il motore termico è molto efficiente grazie al rapporto di compressine variabile, un altro brevetto Nissan, e si accende solo quando è necessario ricaricare la batteria. Molto apprezzato per piacere di guida e consumi ridotti, sono oltre 100.000 i clienti europei che hanno già scelto e-POWER di cui otre 20.000 in Italia.

e-4ORCE: LA TRADIZIONE NISSAN 4X4 INCONTRA IL FUTURO

e-4ORCE è sempre un brevetto Nissan frutto della decennale esperienza nelle tecnologie 4WD, oggi disponibile su X-Trail e-POWER e Ariya 100% elettrico. È costituito da motori elettrici, uno per ogni asse. E da un sofisticato sistema che regola la forza motrice e l’azione Torque Vectoring del freno sulle quattro ruote, che garantiscono prestazioni brillanti e massimo controllo su ogni tracciato e in ogni condizione. Le caratteristiche più importanti di e-4ORCE sono la precisione e la velocità con cui il sistema regola la potenza motrice, derivante dal fatto che i due motori elettrici agiscono direttamente sulle ruote della vettura, a differenza di quanto avviene nei sistemi 4WD tradizionali dove sono presenti frizioni e albero di trasmissione. Quando i sensori di e-4ORCE rilevano un cambio di aderenza su una o più ruote, come accade ad esempio in presenza di acqua, neve o ghiaccio, il sistema regola la forza motrice sulla singola ruota in un decimillesimo (1/10.000) di secondo, molto più velocemente dei tradizionali 4WD meccanici. Il tutto avviene automaticamente, senza la necessità di intervento del guidatore.