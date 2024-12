Auto classiche: agli italiani piacciono le cinquantenni

4 minuti per la lettura

Sorpresa: agli italiani piacciono le automobili anni ’70. Sarà perché quel decennio ci ricorda tante cose belle (si era giovani e spensierati) o tante cose brutte (fioccavano pallottole che era una bellezza), fatto sta che le vetture di 50 anni fa esercitano un fascino superiore rispetto alle altre. A dirlo sono i dati snocciolati da Car & Classic, portale dedicato alle aste di auto d’epoca: sul totale di oltre 42mila veicoli in vendita sulla piattaforma, fra gli oltre 3.500 che provengono dal nostro Paese tramite annunci gratuiti di privati e professionisti, ben 641 risalgono al decennio caratterizzato dai jeans a zampa d’elefante e dalla cosiddetta “forma a cuneo” nel design automobilistico.

LE CINQUANTENNI BATTONO LE QUARANTENNI

Si tratta di dati in costante crescita che al momento fanno riscontrare le auto costruite negli anni Sessanta al secondo posto fra le più presenti sul sito di Car & Classic (circa 550, in continua evoluzione) mentre le più recenti degli anni Ottanta si collocano al terzo con 411 veicoli e le Youngtimer degli anni Novanta soltanto al quarto (368). “Le vetture anni Settanta sono attualmente le più gettonate anche per quanto riguarda le aste online”, spiegano gli esperti del portale. “Sul totale di 6.263 veicoli protagonisti quest’anno di incanti virtuali fino al 30 novembre, sono stati 176 quelli costruiti nel decennio seguito al boom economico fra i 611 messi all’asta dall’Italia. Anche nella sezione degli incanti virtuali sono poi i modelli datati anni Sessanta e Ottanta, rispettivamente con 153 e 87 presenze, a seguire per quantità dal Belpaese”.

FIAT IN TESTA

Nel nostro Paese la marca più presente all’asta fra le automobili nate negli “anni di piombo”, nonché in assoluto, è stata finora la Fiat (59 veicoli), seguita da Lancia e Alfa Romeo a pari merito con 18 esemplari ciascuna. La predominanza dei nostri brand nazionali, Fiat in testa (81 vetture), si conferma al momento anche nella sezione degli annunci su www.carandclassic.com/it, dove sale però sul secondo gradino del podio, per così dire, l’Alfa Romeo con 14 esemplari in più (totale: 48) rispetto alle 34 presenze della Lancia. A seguire, due tedesche di alto standing come Porsche, con soli due annunci in meno della Casa di Chivasso, e Mercedes (28 vetture “inserzionate”), le cui “evergreen” SL R/C 107 sono da sempre cavalli di battaglia della piattaforma.

LE CINQUANTENNI ITALIANE

Tra le cinquantenni italiane che vanno per la maggiore, regine indiscusse dei Seventies per il Lingotto sono la Fiat 130 Coupé, che con il motore V6 e il cambio manuale è un concentrato di raffinatezza tecnica ed eleganza made in Italy, la Fiat 124 Spider e, ovviamente, la Fiat Cinquecento, comprese le riproduzioni della sua versione aperta, la “spiaggina” Jolly. A proposito della categoria di micro vetture da spiaggia, una rarità venduta di recente all’asta su Car & Classic è uno dei soli 80 esemplari di Fiat Minimaxi 500, datata 1971, con carrozzeria Moretti (https://www.carandclassic.com/it/aste/1971-fiat-minimaxi-500- 8q12A8).

AUTO CINQUANTENNI: ALFA ROMEO

In casa Alfa Romeo super best seller non solo degli anni Settanta ma in generale è il “Duetto”, al secolo Alfa Romeo Spider, che non passa mai di moda in tutte le serie e cilindrate in cui è stato prodotto. Immancabili poi altri due capolavori del periodo come l’Alfetta GT 1800, l’Alfa Romeo GTV 1600 e 2000 e l’Alfa Romeo Giulia, ricercatissima in entrambe le versioni 1300 e 1600.

LANCIA

Per la Lancia è l’inossidabile Fulvia Coupé, sia in versione 1300 che 1600, a detenere il primato di vettura più amata appartenente ai Settanta. Sempre con la stessa linea di carrozzeria a testimonianza di un successo rimasto costante negli anni, la Fulvia, prodotta per un decennio fino al 1975, è stata anche protagonista di trionfi rallistici nelle versioni HF. È un grande vanto dell’industria automobilistica italiana e si trova anche a prezzi ragionevoli.

CHE COS’È CAR & CLASSIC?

Car & Classic offre un’enorme scelta di auto, moto e veicoli commerciali dall’Italia e dal resto del mondo. Sulla piattaforma, visitata ogni mese da 4 milioni di utenti, sono al momento presenti 32.691 annunci di veicoli in vendita, più 7.590 di ricambi e memorabilia, oltre alle aste settimanali online. Per trovare rapidamente la lista completa di tutto quanto è disponibile in merito a un determinato modello è sufficiente digitarne il nome nell’apposito campo di ricerca nella home page. È inoltre possibile avviare ricerche in base alle marche cliccando sui loro loghi.

Fondata nel Regno Unito nel 2005, Car & Classic è radicata in Europa, in Sudafrica e in Giappone. In Italia è sbarcata due anni fa ed è disponibile in italiano anche tramite la App, da poco rinnovata. Per iscriversi alla newsletter basta inserire il proprio indirizzo e-mail qui: https://info.carandclassic.com/s/iscriviti-alla-nostra-newsletter/it/.