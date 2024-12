Honda Prelude, il suo ritorno è ancora lontano 

2 minuti per la lettura

I più sfegatati fans di Honda dovranno avere ancora molta pazienza per vedere nelle concessionarie la versione ibrida della Prelude. L’appuntamento è stato fissato non prima dell’inizio del 2026, quindi tutto sembra essere decisamente prematuro, perfino questo annuncio. Tuttavia una buona notizia c’è: insieme alla nuova generazione della coupé nipponica farà il suo debutto l’innovativa tecnologia Honda S+ Shift, un sistema in grado di simulare i suoni e le sensazioni dei rapidi cambi di marcia automatici.

HONDA PRELUDE, UNA STORIA INIZIATA MEZZO SECOLO FA

Del resto fin dal suo debutto 46 anni fa, e per le successive cinque generazioni fino al 2000, la Prelude è stata testimone dell’innovativa tecnologia di Honda. Riprendendo il discorso da dove era stato interrotto, obiettivo è quello dunque di offrire una combinazione di stile ed eleganza ad un gruppo propulsore ibrido di prim’ordine. “Honda Prelude è un modello iconico e la sua ultima generazione promette di valorizzare questa eredità con le eccezionali prestazioni ibride che ci contraddistinguono”, dice Hans de Jaeger, Senior Vice President di Honda Motor Europe. “L’obiettivo è quello di offrire non solo un’efficienza straordinaria, ma anche il divertimento e le performance entusiasmanti per cui questo modello è famoso. Siamo entusiasti del suo ritorno in Europa, specialmente dopo aver visto l’accoglienza molto positiva che ha riscontrato finora”.

25 ANNI DI IBRIDO HONDA

Questo annuncio coincide oltretutto con le celebrazioni per i 25 anni dell’ibrido Honda. Un viaggio iniziato nel 1999 con il lancio della rivoluzionaria Insight coupé, il primo modello ibrido di serie prodotto in Europa. Da allora la casa di Tokyo è sempre stata all’avanguardia nello sviluppo della tecnologia dei propulsori ibridi, offrendo agli automobilisti una gamma di modelli in grado di facilitarne la transizione verso il futuro elettrificato nel modo più agevole, comodo ed economico. Oggi la gamma di veicoli Honda è completamente elettrificata: Jazz, Civic, HR-V, ZR-V e CR-V sono tutte disponibili con propulsori e:HEV di serie. E fra poco anche la Prelude.