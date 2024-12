Direct recycling, Bmw pensa verde

2 minuti per la lettura

Nome in codice “direct recycling”, nome che non è nemmeno tanto difficile da decifrare. In sostanza un processo che consente di smantellare meccanicamente i materiali residui della produzione di celle per le batterie per ricavarne componenti preziosi. L’idea è di Bmw, e piace talmente che Il Gruppo ha avviato la costruzione di un Cell Recycling Competence Centre (CRCC) per le celle delle batterie. Lo sta facendo a Kirchroth, nel distretto di Straubing-Bogen, in Bassa Baviera. Un posto in cui le materie prime recuperate verranno poi riutilizzate direttamente nella produzione pilota di celle per batterie presso i Battery Cell Competence Centres del Gruppo.

DIRECT RECYCLING: LA PAROLA ALL’ESPERTO

“Il nuovo Cell Recycling Competence Centre aggiunge un ulteriore elemento alla nostra competenza interna, dallo sviluppo alla produzione pilota fino al riciclo, stiamo creando un ciclo chiuso per le celle delle batterie”, spiega Markus Fallböhmer, SVP Battery Production di BMW AG, “sfruttando le brevi distanze tra i nostri Centri di Competenza in Baviera.” Il BMW Group sta investendo circa 10 milioni di euro nella costruzione del nuovo Centro di Competenza. I lavori di installazione nell’edificio sono già previsti per la seconda metà del 2025. Una volta completati, inizierà la convalida del metodo di riciclaggio nei processi prossimi alla produzione in serie.

COME FUNZIONA

Le materie prime delle celle per batterie – principalmente litio e cobalto, ma anche grafite, manganese, nichel e rame – rappresentano uno dei principali fattori di costo nella produzione delle celle. Un uso responsabile di queste risorse è essenziale sia dal punto di vista ambientale che economico. “Il riciclaggio diretto contribuirà a ridurre i costi per la nostra linea pilota di celle per batterie”, spiega Fallböhmer. La caratteristica principale del riciclaggio diretto è che le materie prime delle celle delle batterie non vengono riportate al loro stato originale. Vengono invece reintrodotte “direttamente” nel ciclo di produzione delle celle. Questo metodo elimina il precedente trattamento chimico o termico, noto per il suo elevato consumo energetico.

Gli esperti del BMW Group hanno sviluppato il metodo di riciclaggio presso i Centri di Competenza di Monaco e Parsdorf. Nel nuovo CCRC, sarà implementato su una scala più ampia e, una volta ottimizzati i processi, sarà possibile riciclare ogni anno materiali per celle di batterie per un volume stimato nell’ordine di alcune decine di tonnellate.