Festa di compleanno per Lamborghini Polo Storico

Dieci candeline sulla torta per il Lamborghini Polo Storico. Il dipartimento dedicato alla vetture che hanno segnato le varie epoche del marchio dal 1963 ad oggi, si accinge nel 2025 a celebrare il suo decimo anniversario, dopo un 2024 pieno di attività e premi ottenuti nell’ambito dei più prestigiosi concorsi di eleganza internazionali.

“Il 2024 è stato un anno tanto impegnativo quanto ricco di soddisfazioni per tutto il nostro team” ha dichiarato Alessandro Farmeschi, After Sales Director di Automobili Lamborghini. “Non solo abbiamo raggiunto ottimi risultati a livello commerciale in termini di certificazioni e restauri, ma abbiamo anche condiviso e valorizzato la storia del marchio e delle nostre vetture con clienti ed appassionati di tutto il mondo”.

IL LAMBORGHINI POLO STORICO TRA FEBBRAIO E MAGGIO

A febbraio scorso, il Polo Storico ha partecipato all’evento The ICE organizzato a Sankt Moritz. Sul lago ghiacciato sono stati portati due modelli iconici dalla collezione del Museo di Sant’Agata Bolognese. Da una parte una Jarama S del 1973, dall’altra e una 400 GT 2+2 del 1968, entrambe dotate del leggendario motore V12 Lamborghini.

Nel mese di marzo, in occasione del 60° della 350 GT, la prima Lamborghini di serie è stata riportata a Ginevra per celebrare il suo debutto al Salone del 1964. A maggio, il Concorso d’Eleganza di Villa d’Este ha visto invece sfilare quattro Lamborghini d’epoca. Tra queste, una Miura P400 del 1967 e una Countach LP 400 del 1976, premiata dalla giuria con il trofeo “Il Canto del Motore” per il miglior suono. Erano presenti anche una Countach 25° Anniversario del 1990, anch’essa certificata dal Polo Storico, e una Diablo GT del 1999, in fase di analisi per ottenere la certificazione. Questo riconoscimento conferma la crescente attenzione del collezionismo verso i modelli Youngtimer.

Sempre a maggio, il Polo Storico ha partecipato al Lamborghini Day UK. Qui ha presentato una Diablo SV e una Countach LP400, prima versione della iconica vettura che nel 2024 ha compiuto 50 anni dall’inizio della sua produzione in serie.

L’ATTIVITA’ IN AUTUNNO

Settembre ha segnato momenti salienti proprio con la celebrazione dei 50 anni della Countach. Al Chantilly Arts & Élégance Richard Mille, tenutosi a settembre in Francia, la Countach è stata protagonista di una categoria dedicata, con la presenza della primissima vettura di produzione (telaio numero 001). Questo esemplare storico è inoltre tornato sulla linea di produzione originale dove oggi viene prodotta la Lamborghini Revuelto, per un servizio fotografico che ha messo in dialogo passato e presente del V12 Lamborghini.

A ottobre, il Polo Storico è stato presente alla fiera Auto e Moto d’Epoca di Bologna. Qui ha esposto la scocca di una Miura S del 1968 in fase di restauro e una Diablo SE del 1994 in certificazione al Polo Storico. Infine, gli appuntamenti di novembre hanno visto il Polo Storico supportare il Lamborghini Day Germany, con la presenza di tre Lamborghini storiche in esposizione, tutte certificate dal Polo Storico, e il Lamborghini Day Japan, arricchito da una parata di 131 vetture. Tra queste, 30 modelli classici seguiti dal Polo Storico, che hanno rappresentato l’eredità del marchio nelle vie di Tokyo. Con una partecipazione così ampia e prestigiosa, il 2024 ha ulteriormente rafforzato il ruolo del Polo Storico come ambasciatore dell’eccellenza Lamborghini nel panorama internazionale.