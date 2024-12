Nuovo Aec Bmw: il silenzio è premium …

3 minuti per la lettura

Ok, d’accordo: il sound di un bell’otto cilindri non è qualcosa che si dimentica facilmente, e questo gli appassionati di motori lo sanno bene. Ma è anche vero che il “silenzio è premium”, volendo citare le parole di Daniel Böttger, Responsabile Sviluppo presso BMW AG. Un’auto silenziosa è da sempre sinonimo di lusso, soprattutto per le grandi berline dedicate ai lunghi viaggi. Per questo il Gruppo bavarese ha sostituito dopo 40 anni la vecchia galleria del vento aeroacustica con il nuovo Aeroacoustics and Electric Drive Center (AEC). Un impianto unico al mondo grazie alla sua lunghezza di quasi 100 metri, all’’altezza di 45 e a una larghezza di 25 metri.

CARATTERISTICHE

Con un livello di rumore di fondo (54,3 dB (A) a 140 km/h), che è basso quanto una conversazione tranquilla o un sistema di climatizzazione silenzioso, i rumori causati dal vento contrario sul veicolo possono essere misurati con precisione nella nuova galleria del vento. Con una sezione trasversale dell’ugello di 25 m² e una velocità massima del vento di 250 km/h, anche i veicoli più grandi e potenti come la Rolls-Royce Phantom o la BMW X7 possono essere esaminati realisticamente. Questo è ottenuto attraverso una capacità del soffiatore di 4,5 MW e fino a 100.000 m³ di aria al minuto a 250 km/h. La galleria del vento è progettata come uno spazio acustico semi-libero. Ciò significa che, a parte il pavimento resistente al suono, non ci sono riflessioni sonore. Questo consente una simulazione realistica della situazione sulla strada. La gamma di frequenze per le condizioni semi-libere da 30 Hz è unica per una galleria del vento per veicoli e copre l’intero spettro udibile.

AEC BMW: TECNOLOGIA DI MISURAZIONE INNOVATIVA

La galleria del vento acustico è equipaggiata con la più recente tecnologia di misurazione per avanzare nello sviluppo dei veicoli. Una camera acustica con 216 microfoni consente una localizzazione precisa dei rumori di fondo con un’accuratezza inferiore a un centimetro. Inoltre, la galleria del vento dispone di un sistema di vibrometria laser, che può essere utilizzato per misurare le vibrazioni meccaniche dell’intera superficie del veicolo in modo sincrono e senza contatto. La nuova galleria è anche perfettamente attrezzata per studiare i rumori del vento e del rotolamento. Un dinamometro a rulli a quattro ruote motrici completamente acustico può essere utilizzato indipendentemente dal vento e dal tempo per analizzare i vari fenomeni.

AEC BMW: NUOVI STANDARD

Non solo. Il rumore del vento e del rotolamento consente di separare i fenomeni del rotolamento e del vento l’uno dall’altro (vento acceso/spento, rotolamento acceso/spento). Inoltre, vari moduli, come un pavimento di vetro accessibile ai veicoli o una bilancia per motociclette, possono essere sostituiti in breve tempo senza spostare il veicolo. Questo consente agli sviluppatori di testare diverse configurazioni in modo rapido ed efficiente. Con questa combinazione unica di prestazioni, precisione e flessibilità, la nuova galleria del vento acustico di Monaco stabilisce nuovi standard nello sviluppo dei veicoli e apre nuove opportunità per ottimizzare l’acustica e l’aerodinamica dei veicoli.

“Il nuovo AEC è un altro traguardo strutturale per lo sviluppo delle soluzioni di mobilità futura del BMW Group”, afferma Nicole Haft-Zboril, Responsabile della Gestione Immobiliare del BMW Group. “Per realizzare un progetto così complesso nel minor tempo possibile, in modo economico e con altissima qualità, è necessaria un’integrazione stretta tra costruzione, sviluppo e produzione, oltre che con tutti i nostri partner e la Città di Monaco. L’uso coerente della costruzione snella è un fattore di successo importante qui.”