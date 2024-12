Jeep Avenger è “Small Suv Of The Year” 2024

2 minuti per la lettura

Jeep Avenger continua a collezionare premi. L’ultimo in ordine cronologico, il diciottesimo per la precisione, è il prestigioso “Small SUV Of The Year” nell’ambito dei “Top Gear Award” 2024.

LE RAGIONI DEL PREMIO

“Qualcuno potrebbe forse sollevare un sopracciglio perché Jeep Avenger non rappresenta una novità del 2024. Gli ultimi dodici mesi hanno però definitivamente consacrato il SUV compatto italo-americano nei panni di grande bestseller. Una linea fresca, ben valorizzata da una gamma colori indovinata. A cui si aggiunge un equipaggiamento di buon livello che fanno della Avenger un modello molto amato a tutte le latitudini. In fondo è quasi impossibile non prenderla in considerazione quando si cerca una vettura capace di accogliere a bordo tutta la famiglia, ma comunque in grado di destreggiarsi bene negli spazi stretti e di infilarsi nei parcheggi angusti come se fosse un pezzo del Tetris”

“A rendere appetibile questa Jeep è anche una gamma motori pronta a soddisfare le esigenze più disparate. In listino ci sono infatti versioni elettriche, a benzina e ibride. Tra le novità del model year 2025 spicca la Avenger 4xe, che amplia il bacino dei potenziali clienti strizzando l’occhio a chi ama l’avventura e la vita all’aria aperta lontano dall’asfalto. Fiore all’occhiello di questa variante è la trazione integrale, ottenuta aggiungendo al tre cilindri 1.2 turbobenzina in configurazione da 136 Cv due motori elettrici da 29 cavalli ciascuno, uno anteriore e uno – e qui sta la vera novità – posteriore. Il primo è integrato nel cambio a doppia frizione. Il secondo è invece il cuore del nuovo retrotreno multilink. Complice l’assetto rialzato, che porta l’altezza minima da terra a 21 cm, gli angoli di attacco, di dosso e di uscita sono più ampi rispetto a quelli delle Avenger standard e misurano nell’ordine 22, 21 e 35 gradi. La capacità di guado è invece di 40 cm”.

JEEP AVENGER: THE NORTH FACE EDITION

La versione 4xe ha debuttato con la serie speciale The North Face Edition, limitata a 4.806 unità, un numero che celebra l’altezza del Monte Bianco. Caratterizzata da dettagli esclusivi come le finiture Summit Gold e i motivi topografici, questa edizione unisce materiali resistenti, tecnologie avanzate e design unico, incarnando l’essenza dell’esplorazione e il legame con la natura.