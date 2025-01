Bmw Panoramic iDrive, tutta un’altra auto

3 minuti per la lettura

Sorpresa: a bordo di tutti nuovi modelli che Bmw produrrà dalla fine del 2025 in poi, debutterà qualcosa che si chiama Panoramic iDrive e che promette di rivoluzionare l’esperienza di guida. Si tratta in sostanza di un sistema basato sul BMW Operating System X, a sua volta in grado di offrire una base software intelligente garantendo ampie possibilità di personalizzazione e una vasta gamma di funzioni digitali.

Il nuovo BMW iDrive combina 4 elementi centrali in un concept unico di visualizzazione e comando.

IL BMW PANORAMIC VISION

E’ un head-up display completamente nuovo sviluppato per proiettare i contenuti, riflette le informazioni visibili da un montante all’altro su una superficie nera stampata nella parte inferiore del parabrezza. Le informazioni di guida più importanti sono proiettate direttamente nel campo visivo del guidatore, sul lato sinistro del Panoramic Vision (nei veicoli con guida a sinistra), sopra il volante. Il guidatore può personalizzare i contenuti nelle aree centrali e di destra del Panoramic Vision tramite il display centrale. L’integrazione del Panoramic Vision crea un effetto 3D per il guidatore e i passeggeri.



IL BMW 3D HEAD-UP DISPLAY

Posizionato sopra il Panoramic Vision, mostra le informazioni integrate sulla navigazione e la guida automatizzata direttamente nel campo visivo del guidatore. I contenuti del Panoramic Vision e del 3D Head-Up Display sono presentati in modo perfettamente coordinato. Il livello di innovazione raggiunto da queste due tecnologie di Head-Up Display è sottolineato dalle numerose richieste di brevetto presentate dal BMW Group per lo sviluppo di queste tecnologie di proiezione.



IL DISPLAY CENTRALE CON TECNOLOGIA A RETROILLUMINAZIONE A MATRICE

La struttura aggiornata del menu con QuickSelect garantisce un uso ottimale delle funzioni e dei contenuti tramite il tocco. L’utilizzo è estremamente semplice e comodo, grazie al display dal design senza cornice, posizionato vicino al volante in una posizione ideale dal punto di vista ergonomico. I contenuti selezionati (widget) possono essere trasferiti al BMW Panoramic Vision con un semplice swipe sul display centrale. È possibile configurare fino a sei widget, organizzabili liberamente sempre nel Panoramic Vision.



IL NUOVO VOLANTE MULTIFUNZIONE

Utilizza l’approccio “shy-tech” di BMW, per cui i relativi pulsanti si illuminano per evidenziare le funzioni disponibili. Il volante funge da controllo fisico principale e i suoi pulsanti forniscono un feedback tattile attivo. La superficie dei pulsanti, ben definita e in rilievo, li rende estremamente facili da individuare, consentendo al guidatore di premerli senza dover distogliere lo sguardo dalla strada. La disposizione dei pulsanti segue il principio ormai consolidato secondo cui le funzioni di assistenza alla guida sono posizionate sul lato sinistro del volante, mentre le funzioni di controllo dei contenuti si trovano sul lato destro.

“La tecnologia avanzata incontra una modalità d’uso altamente intuitiva: un quarto di secolo di lavoro pionieristico e di leadership tecnologica nei concept operativi è confluito nel nuovo Panoramic iDrive”, ha dichiarato Frank Weber, membro del Consiglio di Amministrazione di BMW AG, responsabile dello Sviluppo. “Le basi sono fornite dal nuovo Operating System X. Con questo avanzamento, stiamo dotando uno dei migliori e più completi sistemi di infotainment del mondo di capacità ancora maggiori, fissando ancora una volta lo standard del settore nell’interazione multimodale. A partire dal primo modello di serie Neue Klasse, previsto per la fine di quest’anno, il nuovo Panoramic iDrive diventerà parte integrante di tutti i futuri modelli”.