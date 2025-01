Hyundai e NVIDIA insieme per nuove soluzioni di AI in auto

2 minuti per la lettura

Hyundai Motor Group ha annunciato una partnership strategica con NVIDIA mirata ad accelerare lo sviluppo di tecnologie avanzate di intelligenza artificiale a supporto della mobilità del futuro. Il colosso coreano ha già all’attivo diverse iniziative sull’AI, e questa collaborazione rafforzerà ulteriormente l’applicazione della tecnologia in prodotti strategici come i Software-defined Vehicles e la robotica, oltre alle operazioni aziendali.

Grazie a questo accordo, Hyundai Motor Group utilizzerà le soluzioni di accelerated computing e il software NVIDIA AI Enterprise per gestire le grandi quantità di dati che sono essenziali per lo sviluppo sicuro e l’addestramento di modelli AI destinati a molteplici applicazioni.

HYUNDAI UTILIZZERA’ E NVIDIA OMNIVERSE

Il Gruppo utilizzerà inoltre la piattaforma NVIDIA Omniverse per sviluppare applicazioni fisiche di AI e modelli digitali utili a simulare le sue fabbriche, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza produttiva e la qualità, riducendo i costi. Sarà inoltre impiegata la piattaforma NVIDIA Isaac per lo sviluppo e la distribuzione sicura di robot avanzati dotati di intelligenza artificiale. Le due aziende collaboreranno strettamente per sviluppare ambienti di simulazione virtuale dedicati alla guida autonoma e ai sistemi robotici, garantendo i più alti standard di sicurezza e affidabilità.

LA PAROLA A HYUNDAI

“Hyundai Motor Group sta esplorando approcci innovativi nell’utilizzo dell’intelligenza artificiale in settori chiave come la robotica, la guida autonoma e le smart factory», ha dichiarato Heung-Soo Kim, Executive Vice President e Head of Global Strategy Office di Hyundai Motor Group. «Questa partnership accelererà i nostri progressi e rafforzerà la nostra leadership nell’innovazione della mobilità basata sull’AI”.

LA PAROLA A NVIDIA

“Il computing accelerato, l’intelligenza artificiale generativa e la piattaforma Omniverse stanno aprendo una nuova era per la mobilità», ha commentato Rishi Dhall, Vice President Automotive di NVIDIA. «Questa partnership contribuirà alla creazione di veicoli più sicuri e intelligenti, renderà la produzione più efficiente e di qualità superiore e favorirà l’introduzione di robot evoluti per realizzare un ambiente di lavoro digitale più smart e connesso”.