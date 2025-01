Mazda 6e, largo all’ammiraglia

3 minuti per la lettura

Arriverà nelle concessionarie italiane non prima dell’estate prossima ma già ora, chI volesse vederla da vicino, non ha che da prendere un volo per il Salone di Bruxelles dove è esposta al centro dello stand Mazda. Del resto si sapeva che la reginetta del marchio nipponico, in questa edizione 2025 della rassegna belga, sarebbe stata la nuova ammiraglia full electric battezzata 6e, e dotata di tanta, tantissima autonomia.

MOTORI

La nuova arrivata offrirà infatti due opzioni di propulsione per soddisfare diverse preferenze di guida. Una dotata di una batteria da 68,8 kWh che fornisce un’autonomia fino a 479 km. Con una ricarica DC da 200 kW, si carica dal 10% all’80% in soli 22 minuti, e 235 km di autonomia possono essere aggiunti in 15 minuti. Il motore elettrico eroga 190 kW (258 Cv).

Una seconda versione, per chi preferisce una guida ininterrotta su lunghe distanze, è stata invece dotata di una batteria da 80 kWh Long Range che consente un’autonomia fino a 552 km, con un motore elettrico che fornisce 180 kW (245 CV). Entrambe le configurazioni erogano 320 Nm di coppia, assicurano un’accelerazione fluida e prestazioni di trazione posteriore reattive, con 0-100 km/h in meno di 8 secondi e una velocità massima di 175 km/h.

MAZDA 6e: DESIGN

La Mazda6e introduce la prossima evoluzione della filosofia di design di Mazda, “Kodo: Soul of Motion”. Le sue linee fluide e fluide e le caratteristiche audaci conferiscono all’auto una presenza forte ma raffinata. La linea del tetto bassa e la silhouette coupé a ponte corto offrono un aspetto sportivo mantenendo la funzionalità di una hatchback a 5 porte.

I dettagli distintivi del design dell’auto includono una firma luminosa audace, porte senza cornice e maniglie integrate, che creano un aspetto moderno e senza soluzione di continuità. Nella parte posteriore, l’iconico design delle luci a quattro cilindri e uno spoiler elettrico aggiungono un tocco di dinamismo.

MAZDA 6e: INTERNI

Gli interni della Mazda6e si ispirano al concetto giapponese di ” ma “, che enfatizza semplicità e spazio aperto. I passeggeri anteriori e posteriori godono di un ampio spazio per le gambe e il tetto panoramico porta luce naturale. I materiali di qualità creano un’atmosfera calma e concentrata, mentre la console centrale galleggiante e il pannello degli strumenti esaltano la sensazione di leggerezza.

L’abitacolo intelligente è incentrato sul conducente, con un touchscreen personalizzabile da 14,6 pollici, un misuratore digitale da 10,2 pollici e un Head-Up Display da 50 pollici con realtà aumentata che proietta informazioni chiave, come navigazione e velocità, direttamente nella linea visiva del conducente. I controlli vocali e gestuali avanzati semplificano le interazioni con funzionalità come clima, navigazione e sistemi multimediali. I passeggeri possono godere di audio di alta qualità tramite un sistema SonyPRO® a 14 altoparlanti.

Il nuovo Occupancy Monitoring System utilizza una telecamera interna per rilevare i bambini sui sedili posteriori e proiettarli sul display centrale. Quando si esce dall’auto, un suono di avviso assicura che i bambini piccoli non rimangano accidentalmente incustoditi nell’auto.

MAZDA 6e: ALLESTIMENTI

La Mazda6e è disponibile in due livelli di allestimento. Il livello Takumi presenta interni in pelle artificiale in Warm Beige o Black, mentre il livello Takumi Plus offre pelle Tan Nappa e Suede di prima qualità e aggiunge un parasole elettrico sul tetto. Per i prezzi, è ancora presto, verranno comunicati sotto data dalla casa madre.