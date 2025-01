All’asta la Jaguar E-Type di Steve McQueen

1 minuto per la lettura

Giorni contati, anzi ore contate, per registrarsi all’asta organizzata da Mecum Auctions, tramite la quale sarà possibile portarsi a casa la Jaguar E-Type Serie II Roadster del 1970 usata da Steve McQueen sul set del film “Le Mans”. Più che un’auto una leggenda, che il divo americano sembra avesse regalato al termine delle riprese a tale Alfred “Fredy” Zurbrügg, il cuoco che gestiva le operazioni di catering durante le riprese del film.

UN CUOCO D’ECCEZIONE PER LA JAGUAR E-TYPE DI STEVE MCQUEEN

Zurbrügg, che non era un ingenuo oltre ad essere un chef rinomato per aver lavorato all’interno di produzioni di numerosi film, ha conservato l’auto per oltre cinquant’anni. Sotto il cofano dI questa Jaguar ruggisce ancora un propulsore XK 4.2 litri a sei cilindri con cambio manuale a 4 marce. La vettura dispone di sospensioni indipendenti freni a disco ed al tempo era stata modificata per l’utilizzo su strada negli Stati Uniti, con nuovi carburatori Stromberg e paraurti più grandi.

All’asta la Jaguar E-Type Serie II di Steve McQueen

LA STEVE STEAK

Pare che McQueen si affezionò molto alla cucina di Zurbrügg, in particolare alla sua “Steve Steak”, tanto da consolidare un’amicizia che culminò nel prezioso regalo. Ora questa Jaguar E-Type è in vendita presso Mecum Auctions, ancora nella sua vernice argentata originale. Ma il tempo stringe: per partecipare occorre registrarsi entro il 18 gennaio.