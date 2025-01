Piano Italia Fiat, venghino signori …

1 minuto per la lettura

Si chiama Piano Italia ed è il programma di azioni commerciali messo in piedi da Fiat per questo inizio 2025. I primi due appuntamenti sono stati fisati con altrettanti Porte Aperte organizzate nelle concessionarie durante il fine settimana del 18-19 e del 25-26 gennaio, durante i quali sarà possibile provare su strada l’intera gamma e ricevere le informazioni sulla promozione valida fino al 31 gennaio.

PIANO ITALIA FIAT: LA PANDA

Nello specifico, solo per il mese di gennaio, la Panda con motore ibrido è disponibile a partire da 9.950 euro (in pronta consegna) per chi rottama un veicolo EURO 0-1-2-3-4 e solo con finanziamento di Stellantis Financial Services Italia.

PIANO ITALIA FIAT: LA NUOVA 600 HYBRID

Riflettori puntati anche su Nuova 600 Hybrid, dotata di un motore a benzina da 1,2 litri da 100 Cv e di una batteria agli ioni di litio da 48 Volt, abbinati nuovo cambio automatico a doppia frizione a 6 rapporti “easy drive“ che include l’e-motor da 21 kW, l’inverter e l’unità centrale della trasmissione. La nuova motorizzazione ibrida offre ai clienti consumi ridotti, emissioni di CO2 inferiori fino al 15% rispetto a un motore termico con cambio automatico e un’esperienza di guida elettrica fluida. Dotata di funzioni di sicurezza e assistenza alla guida all’avanguardia, porta tutti i vantaggi associati alla mobilità urbana ed extraurbana con la guida assistita di livello 2. La 600 Hybrid continua ad essere proposta allo stesso prezzo competitivo del periodo degli incentivi statali: 18.950 euro.

TOPOLINO

Spazio anche alla Topolino, alla testa del mercato dei quadricicli elettrici in Italia con una quota del 37% e oltre 4000 unità vendute complessivamente nel 2024. Disponibile con un canone mensile di soli 29 euro al mese, offre a tutti la possibilità di districarsi nel traffico cittadino senza limiti di ZTL.