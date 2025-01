Autonomia invernale, Polestar 3 sul podio

2 minuti per la lettura

Polestar 3 ha conquistato il primo posto nel più grande test indipendente di autonomia invernale al mondo. Superando 23 concorrenti di vari segmenti, la vettura vincitrice ha percorso un totale di 531 km in condizioni sfidanti in Norvegia.

Polestar 3 Long range Dual motor MY24 con Performance Pack ha ottenuto un risultato estremamente vicino alla sua autonomia WLTP (561 km), con una deviazione di solo il 5% rispetto ai dati ufficiali. Il concorrente più vicino ha registrato uno scarto del 9% rispetto al proprio valore WLTP, mentre un’altra vettura, pur avendo percorso una distanza complessiva simile, si è discostata del 24% dalla sua autonomia ufficiale.

PARLA IL CEO DI POLESTAR

“Siamo orgogliosi che Polestar 3 abbia vinto un altro importante test”, ha dichiarato Michael Lohscheller, CEO di Polestar. “L’autonomia è un criterio fondamentale per i clienti, e questo risultato conferma che Polestar 3 è una scelta eccellente per chi cerca un’esperienza di lusso in un Suv straordinario. Sviluppiamo le nostre auto oltre il Circolo Polare Artico in Svezia, quindi non ci sorprende che Polestar 3 superi la concorrenza in condizioni difficili.”

Due volte l’anno, la Norwegian Automobile Federation (NAF) e la rivista Motor organizzano il test di autonomia per veicoli elettrici El Prix, per misurare quanti chilometri le auto riescono effettivamente a percorrere con una singola ricarica rispetto alla loro autonomia ufficiale WLTP. L’edizione invernale del test, condotta durante la stagione fredda norvegese, include un dislivello di circa 1.000 metri. Quest’anno il percorso è stato particolarmente impegnativo a causa delle strade bagnate e scivolose, nonostante temperature più miti rispetto agli anni precedenti.

LA POLESTAR 3

La gamma Polestar 3 offre ai clienti la possibilità di scegliere tra la configurazione Long range Dual motor a trazione integrale o la Long range Single motor a trazione posteriore. Chi opta per la prima variante, che può raggiungere fino a 380 kW con il Performance Pack, beneficerà di un’autonomia ancora maggiore grazie all’impegno di Polestar nel migliorare continuamente i propri veicoli, con le versioni MY25 che offriranno fino a 567 km secondo il ciclo WLTP. Per chi desidera massimizzare ulteriormente l’autonomia, la recentemente introdotta Long range Single motor vanta un’autonomia WLTP ufficiale di 706 km grazie alla batteria da 111 kWh.

Polestar 3, con un prezzo di partenza di 77,900 euro, può essere ordinata on line su https://www.polestar.com/it/