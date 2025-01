Record di autonomia a Nardo’ per la Volkswagen ID.7 Pro S

2 minuti per la lettura

Sorpresa: una Volkswagen ID.7 Pro S di serie da 210 kW (286 CV) ha percorso 941 chilometri con una sola carica della batteria (da 86 kWh netti). Un risultato raggiunto sul circuito di Nardò, in Puglia, che supera di ben 234 chilometri, ovvero del 33%, l’autonomia massima del medesimo modello, che è fino a 707 chilometri.

Durante il percorso di 941 chilometri, la ID.7 Pro S ha registrato un consumo medio di soli 9,2 kWh/100 km, un valore eccezionalmente basso. Convertito in un’equivalente auto diesel, il consumo energetico raggiunto a Nardò corrisponde a circa 1 litro ogni 100 km. L’obiettivo del test è stato quello di determinare la massima efficienza della ID.7 Pro S introdotta sul mercato nel 2024.

IL TEST DELLA VOLKSWAGEN ID.7 Pro S

Il test drive con la nuova ID.7 Pro S è stato completato dai piloti professionisti della Volkswagen Driving Experience, che si sono alternati al volante sul circuito ad anello di Nardò a temperature comprese tra 5 e 15 gradi Celsius. Sul percorso di 12,5 chilometri, la velocità media durante il test di efficienza è stata di 29 km/h. Il che corrisponde alle velocità tipiche del traffico nelle grandi città. Secondo il più recente Traffic Index Ranking di TomTom, questo valore è di 20 km/h a Roma e di 22 km/h a Milano. La città italiana la cui velocità media nel traffico si avvicina di più a quella del test di efficienza è Napoli, con circa 28,7 km/h. La ID.7 Pro S che ha effettuato il test non ha subito alcuna modifica tecnica.

I MOTIVI DEL SUCCESSO

Le basi per la straordinaria efficienza della ID.7 Pro S sono la spiccata aerodinamicità e il sistema di trasmissione all’avanguardia. Il coefficiente di resistenza aerodinamica C X è un ridottissimo 0,23 (a seconda dell’equipaggiamento). L’innovativo sistema di trasmissione elettrico ad alta efficienza APP550 è tanto economico quanto potente. Il motore elettrico integrato nell’asse posteriore sviluppa una coppia massima di 545 Nm, consente alla ID.7 di consumare tra 16,6 e 14,0 kWh/100 km nel ciclo WLTP, pur riuscendo ad accelerare la ID.7 Pro S da 0 a 100 km/h in 6,6 secondi. L’ID.7 Pro S si ricarica rapidamente quando è in viaggio grazie a una capacità di ricarica in corrente continua fino a 200 kW. Così è in grado di incamerare energia per percorrere 244 chilometri in soli 10 minuti. Alla piena capacità di ricarica DC, la batteria viene portata dal 10 all’80% in circa 26 minuti.

LA PAROLA A VOLKSWAGEN

“Stiamo assistendo a un andamento positivo degli ordini in Europa e attualmente stiamo vendendo più ID.7 rispetto a Passat”, spiega Martin Sander, Responsabile delle Vendite Volkswagen. “Ciò dimostra che la ID.7 è un’importante aggiunta completamente elettrica al portafoglio prodotti del Marchio e, insieme alla Passat, è adatta anche per chi copre lunghe percorrenze e come auto aziendale”.