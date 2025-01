Resta l’auto il mezzo di trasporto più utilizzato dagli italiani

1 minuto per la lettura

Qual è il mezzo di trasporto più utilizzato dagli italiani? Che domande. Nonostante il prezzo del carburante, le multe, i parcheggi, la manutenzione e chi più ne ha più ne metta, nessuno, o quasi, vuole rinunciare all’auto. A dirlo è il Report del terzo trimestre 2024 sulle tendenze della mobilità degli italiani appena predisposto dalla Struttura Tecnica di Missione (STM) del MIT, sulla base dei dati raccolti dall’Osservatorio sulla mobilità di passeggeri e merci.

TRASPORTO PUBBLICO

Dopo l’auto, il mezzo di trasporto più utilizzato restano nell’ordine il trasporto pubblico, la bici e gli spostamenti a piedI, cn la viabilità generalmente più intensa nei giorni feriali rispetto ai festivi e prefestivi. ​ Per il trasporto stradale il traffico sulle autostrade è in linea con quello del 2023, mentre è aumentato il dato dei veicoli pesanti al 2%.

DALL’AUTO AL TRENO …

Per il trasporto ferroviario l’offerta di servizi di Alta Velocità (AV) è aumentata del 3% rispetto al 2023, mentre nel Trasporto Pubblico Locale (TPL) i servizi ferroviari regionali di Trenitalia hanno visto un aumento dell’1%, sempre rispetto al 2023. E i cieli? Anche il trasporto aereo ha registrato un aumento del 7% rispetto al 2023, per la grande offerta di voli nazionali e internazionali. I traffici passeggeri e merci sono aumentati rispettivamente dell’11% e del 16% rispetto al 2023 ed è in crescita anche la domanda di passeggeri per i voli nazionali e internazionali. Per quanto riguarda infame il trasporto marittimo, per i traghetti e le crociere la domanda di passeggeri ha mostrato un aumento del 44% rispetto al 2023. ​