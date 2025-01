Bosch, il test dei freni si fa al Polo Nord 

2 minuti per la lettura

Cosa c’è di meglio per testare un nuovo sistema di frenata idraulica se non tirare dritto verso il Polo Nord per “vedere l’effetto che fa”, per dirla alla Jannacci. E’ ciò che è accaduto in questi giorni grazie all’intraprendenza di Bosch, che ha voluto appunto provare nello spazio temporale di 6 giorni su oltre 3.300 chilometri fino al Circolo Polare Artico la nuovissima tecnologia battezzata “brake-by-wire”.

IL TEST DRIVE di BOSCH

Il team di sviluppo è partito dal sud-ovest della Germania, passando per Amburgo, Copenaghen e Stoccolma. Dopo una breve deviazione verso il Circolo Polare Artico, è arrivato al centro di test invernali di Vaitoudden ad Arjeplog, nel nord della Svezia. Bosch ha richiesto e ottenuto l’approvazione per l’uso pubblico su strada del veicolo di prova in diversi Paesi.

“L’intero team ha lavorato per questo evento con incredibile motivazione. Siamo molto orgogliosi di questo risultato”, dice Hagen Kuckert, responsabile del progetto per l’attuatore del freno by-wire presso Bosch ad Abstatt. “Il nostro sistema di frenata idraulica ha funzionato perfettamente durante il viaggio. Con il nostro primo test su lunga distanza, abbiamo dimostrato che possiamo portare un sistema brake-by-wire in modo sicuro e con successo dalla pista di prova alla strada. Abbiamo eseguito migliaia di frenate durante il viaggio, siamo stati in grado di ottenere importanti informazioni e dati sul comportamento del sistema frenante in un’ampia varietà di situazioni di traffico, confrontandoli con le nostre precedenti simulazioni. Tutto questo viene integrato nel lavoro di sviluppo per ottimizzare ulteriormente il nostro sistema idraulico brake-by-wire”.

COME FUNZIONA IL BRAKE-BY-WIRE

Questa soluzione elimina completamente il collegamento meccanico tra il pedale del freno e il sistema frenante. La richiesta di frenata del guidatore viene trasmessa al sistema brake-by-wire esclusivamente come segnale elettrico attraverso linee di segnale ridondanti. Il tutto avviene grazie a due attuatori idraulici del freno indipendenti: un attuatore del freno by-wire e un ESP. Gli attuali sistemi frenanti, come il servofreno integrato di Bosch, garantiscono comunque la ridondanza richiesta in caso di guasto attraverso un collegamento meccanico al pedale del freno. La nuova soluzione brake-by-wire di Bosch.elimina questo accoppiamento tramite un’asta di ingresso al pedale del freno.

Il lancio sul mercato di questa nuova soluzione è previsto a partire dall’autunno 2025. Bosch ha già ricevuto ordini da diversi costruttori di veicoli e prevede che entro il 2030 oltre 5,5 milioni di auto in tutto il mondo saranno equipaggiati con il sistema brake-by-wire.