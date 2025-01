Renault Filante Record 2025, prove tecniche di futuro 

3 minuti per la lettura

Non chiamatela concept car, potrebbe offendersi a morte. Ma soprattutto se volete vedere dal vivo , non dovete fare altro che volare a Parigi nei giorni fra il 5 e il 9 febbraio, durante i quali andrà in scena il Salone Rétromobile. E’ qui che la casa automobilistica francese ha deciso di mostrare al mondo la demo-car Renault Filante Record 2025, strana e bellissima creatura dotata di un design ispirato all’aeronautica e ai modelli storici, oltre che di un’efficienza senza precedenti.

UN DESIGN ISPIRATO ALL’AERONAUTICA

Ispirata a modelli come le 40 CV des Records (1925-1926), Nervasport des Records (1934) e Etoile Filante (1956), questa monoposto a trazione elettrica è stata progettata come una vera e propria scultura in movimento. “Ogni superficie è stata trattata con cura per catturare la luce, mentre i finestrini blu e l’armonia dei colori rafforzano la sua visione aerea”, spiega Sandeep Bhambra, direttore design avanzato di Renault e Ampere. “Anche la riduzione del peso è stata una priorità nel processo di progettazione di Renault Filante Record 2025, come si nota anche dai dettagli delle finiture. Il ricorso a viti a vista sulla carrozzeria trae ispirazione dalle tecniche costruttive dell’aeronautica e serve non solo per ridurre il peso dell’auto, ma anche per trasmettere un’impressione visiva di modernità e tecnologia”.

RENAULT FILANTE RECORD 2025: TECNOLOGIE FUTURISTICHE

Design a parte, che comunque non rappresenta certo un dettaglio, la Renault Filante Record 2025 introduce diverse tecnologie studiate per essere integrate nei veicoli di serie del futuro. Quali? Ad esempio le tecnologie Steer by Wire e Brake by Wire che sostituiscono i meccanismi tradizionali dei comandi meccanici con soluzioni completamente elettroniche. Il tutto a vantaggio di una migliore esperienza di guida.

STEER BY WIRE E BRAKE BY WIRE

A differenza dei sistemi tradizionali che si servono di un piantone dello sterzo meccanico per collegare il volante alle ruote, la tecnologia Steer by Wire si basa su una comunicazione completamente elettronica tra il volante e i motori della cremagliera dello sterzo.

Quando il conducente gira il volante, vengono inviati impulsi elettrici ad una centralina che stabilisce il miglior modo di far girare l’auto, non solo con le ruote anteriori, ma anche con altri elementi come il motore, i freni e le sospensioni. Tutta la piattaforma può pertanto intervenire.

La tecnologia Brake by Wire funziona in base ad un principio simile, ma applicato all’impianto frenante. Renault Filante Record 2025 è sprovvista della pedaliera tradizionale, sostituita da un comando elettronico che consente di gestire lo sforzo di frenata. Quando il comando è attivato dal conducente, un impulso elettrico è inviato all’impianto frenante che suddivide lo sforzo tra le ruote in modo ottimale. Ancora una volta, il vantaggio sta nella flessibilità dell’architettura della piattaforma e dell’abitacolo.