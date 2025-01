Ariya Nismo, la Nissan per chi va di fretta 

2 minuti per la lettura

Nastri di partenza per le vendite della Nissan Ariya NISMO, sigla che significa Nissan Motorsport International, ovvero la divisione sportiva della casa nipponica. La vettura si basa sulla versione e-4ORCE da 87 kWh, il cui motore è stato messo a punto per esaltarne la potenza e portarla fino a 435 Cv (320 kW), ovvero circa 130 Cv in più rispetto alla versione originale. La coppia di 600 Nm spinge la vettura da 0 a 100 km/h in soli 5 secondi e da 80 a 120 km/h in 2,4 secondi.

TECNOLOGIA DA VENDERE

Per migliorare l’aderenza della vettura, i tecnici Nissan hanno appositamente adattato il sistema e-4ORCE di Ariya NISMO, che regola la potenza su ciascuna ruota in un decimillesimo di secondo. Allo stesso modo hanno modificato il rapporto della potenza sugli assi, che ora è al 60% sul posteriore e 40% sull’anteriore, per offrire una sensazione di maggiore sportività rispetto alla versione standard di Ariya e-4ORCE. Inoltre, è stata migliorata del 12% la capacità di mantenere la traiettoria. Tutte modifiche che rendono la vettura ancora più precisa e divertente nei tracciati misti.

Le nuove sospensioni hanno stabilizzatori, molle e ammortizzatori modificati che offrono maggiore equilibrio e controllo in ogni condizione di guida. Lo sterzo, più diretto all’aumentare della velocità, rende la vettura ancora più maneggevole. La nuova funzione i-Booster, che aumenta le prestazioni in frenata grazie a una nuova messa a punto della rigenerazione, i nuovi pneumatici e la nuova modalità di guida NISMO, che esalta le prestazioni dinamiche della vettura, rendono la guida ancora più emozionante e sicura.

ARIYA NISMO: GLI INTERNI

Il centro Design di Nissan ha completamente riprogettato gli interni con materiali di qualità superiore. I sedili sono progettati per la guida sportiva, garantendo supporto e postura ottimali. Cuciture rosse sul volante e accenti rossi, tipici del marchio NISMO, conferiscono inoltre all’abitacolo un carattere sportivo e un senso di alta qualità. L’eleganza degli interni è esaltata dalle venature del legno scuro presente in tutto l’abitacolo. L’illuminazione rossa ANDON di Nissan, caratteristica del marchio, contribuisce a creare un’atmosfera suggestiva.

PREZZI

Ariya NISMO, disponibile con un unico esclusivo colore NISMO Stealth Grey, è in vendita presso la rete Nissan al prezzo di 65.850 euro.