Polestar, arriva la gamma Arctic Circle

Si chiama Arctic Circle ed è una nuova gamma esclusiva Polestar di auto ispirate al rally. Una gamma che amplia la formula introdotta con il modello 2 Arctic Circle, lanciato nel 2022 come modello unico. E ora, con le nuove versioni di Polestar 3 e 4, la collezione offre una linea completa di modelli unici progettati per incarnare il DNA basato sulle performance del marchio svedese. Le tre vetture saranno mostrate al pubblico a partire dal 1 febbraio durante la FAT Ice Race di Zell am See, in Austria.

COSI’ IL CEO MICHAEL LOHSCHELLER

“La collezione Arctic Circle evidenzia il nostro DNA unico in termini di prestazioni, radicato nel motorsport e influenzato dal design scandinavo”, spiega Michael Lohscheller, CEO di Polestar. “Sviluppiamo le nostre vetture in condizioni estreme all’interno del Circolo Polare Artico in Svezia. Alla FAT Ice Race, dimostreremo che su ghiaccio nulla può competere con una delle nostre auto. Siamo entusiasti di partecipare a questo evento speciale con l’intera gamma, in cui passione per le auto e prestazioni sono protagoniste assolute.”

UNA GAMMA PERFEZIONATA DA JOAKIM RYDHOLM

Perfezionata dall’Head of Driving Dynamics di Polestar, Joakim Rydholm, la nuova collezione è stata affinata nelle rigide condizioni del Circolo Polare Artico. Grazie alla sua esperienza pluridecennale e ai podi conquistati nei rally svedesi, Joakim, insieme ai team di design e brandha applicato la formula rally a tutta la gamma, esprimendo caratteristiche distintive per ciascun modello

“Con Polestar 2 Arctic Circle abbiamo creato qualcosa di straordinario”, dice Joakim Rydholm. “Portare quella stessa formula ai nostri nuovi SUV è stato sia un divertimento che una sfida. Abbiamo lavorato a stretto contatto con i nostri partner leader nel tech per apportare a queste vetture soluzioni ingegneristiche su misura che enfatizzano il nostro DNA in termini di prestazioni – rendendo queste vetture incredibilmente piacevoli da guidare.”