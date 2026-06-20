Percorsi seriali

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Spider Noir, una delle serie più attese del 2026 su Prime Video, arriva allo spettatore senza usare scuse narrative, dove i ricordi del passato riemergono senza sconti.

Esiste un concetto nel manuale di Dara Marks, “L’Arco di costruzione del personaggio“, che mi ripeteva sempre a lezione ma che in italiano non si traduce bene: Fatal Flaw. Non è semplicemente un difetto, una debolezza, un punto cieco: è la ferita fondativa attorno a cui ruota tutta la vita di un personaggio. Quella cosa che non riesce a guardare in faccia, che continua a evitare, che lo costringe a costruire una versione di sé per sopravvivere. Spider Noir, una delle serie più attese del 2026 su Prime Video, ci arriva dall’inizio, senza cercare scuse narrative. Ben Reilly non è un eroe che ha perso i suoi superpoteri.

È un uomo che ha deciso di non essere più quello che era, e questa scelta porta un peso che Nicolas Cage porta sulle spalle con un’economia di gesti da far venire i brividi. New York, anni Trenta. Ben Reilly è un investigatore privato di mezza età, segnato dagli anni e dalla sfortuna, che sopravvive ai margini di una città in decomposizione.

Dietro quel cappotto sgualcito e quella sigaretta perennemente accesa si nasconde qualcosa che nessuno sa o vuole ricordare: un tempo è stato l’unico supereroe della città, Il Ragno. Una tragedia personale lo ha convinto a seppellire quell’identità sotto anni di ordinaria mediocrità. Finché una donna non bussa alla sua porta.

SPIDER NOIR SFRUTTA L’ANOMALIA

Cat Hardy, stella di un nightclub di lusso con un passato ambiguo quanto il suo sorriso, lo ingaggia per un caso che sembra semplice e non lo è per niente. Sullo sfondo, il boss della mala locale Silvermane tiene la città in pugno, e un giornalista di nome Robbie Robertson corre rischi che non dovrebbe correre per raccontare una verità che nessuno vuole sentire.

Ben Reilly non vuole tornare a essere Il Ragno. Ma forse non ha mai smesso davvero di esserlo.Il personaggio non è Peter Parker. Non è nemmeno Miles Morales. È qualcuno di diverso, qualcuno che viene da un angolo del multiverso Marvel che lo Spider-Verse animato aveva già esplorato, ma che nessuno aveva mai reso carne, ossa e voce.

La serie di Oren Uziel e Steve Lightfoot parte da questa anomalia e la sfrutta tutta. Chi guarda Spider-Man da decenni si trova davanti a qualcosa che conosce nella struttura ma non nel modo in cui respira.La New York degli anni Trenta che la serie costruisce è una città che puzza di alcol e pioggia, dove il jazz filtra attraverso le pareti dei locali e la luce non arriva mai dove dovrebbe. La fotografia è la prima cosa che colpisce. La serie è disponibile in due versioni: in bianco e nero (Authentic Black & White) e a colori (True-Hue Full Color).

CAGE SI MUOVE DENTRO LA DISINVOLTURA DI CHI SA COSA FA

Istintivamente, dato il genere, verrebbe da pensare che il bianco e nero sia la scelta giusta e unica. Non è così scontato.La versione in bianco e nero funziona come ci si aspetta: evoca Hammett, Chandler, tutta quella tradizione di sguardi stanchi e ombre che non mentono. Ma la versione a colori ha una palette costruita con una cura notevole, che non tradisce lo spirito del genere ma aggiunge una dimensione quasi allucinata, come se stessimo guardando un ricordo colorato a mano. Non è un compromesso commerciale camuffato da scelta artistica.

È una proposta vera. Vale la pena provarle entrambe, magari cominciando dal bianco e nero e tornando su qualche episodio in colore, per capire quanto la fotografia stia lavorando a più livelli contemporaneamente. Cage ha dichiarato di aver costruito la sua interpretazione come «settanta per cento Humphrey Bogart e trenta per cento Bugs Bunny». Sembra una battuta, e invece no. C’è qualcosa di quella combinazione impossibile che funziona davvero. Ben Reilly ha la stanchezza morale del duro classico, la voce bassa e il cinismo da sfoggio, ma ogni tanto emerge qualcosa di straniante, quasi grottesco, che ricorda che quest’uomo non è umano in senso pieno. Non lo è mai stato. Cage si muove in quell’ambiguità con la disinvoltura di chi sa esattamente cosa sta facendo.

“SPIDER NOIR”, USARE I CLICHE’ DEL NOIR CON CONSAPEVOLEZZA

È la prima volta che recita come protagonista in una serie televisiva: si vede che ha scelto bene.Ma la serie non dipende solo da lui. Brendan Gleeson porta Silvermane fuori dal territorio del villain di cartone, un uomo che ha costruito il suo potere su logiche precise, che capisce il mondo anche meglio del protagonista, restituito con quella sua particolare combinazione di peso fisico e intelligenza sorniona. Lamorne Morris come Robbie Robertson porta un’energia diversa, più sanguigna, che bilancia il ritmo compassato del protagonista. Li Jun Li nel ruolo di Cat Hardy è forse il personaggio su cui la serie si prende il rischio maggiore: ambigua per statuto, come richiede il genere, ma costruita con abbastanza spessore da non ridursi a funzione narrativa.

Spider Noir usa i cliché del noir con la consapevolezza di chi li conosce a memoria: la donna misteriosa, il detective fallito, il boss della mala, la città corrotta, il caso che nasconde qualcosa di più grande. La trama non ha colpi di scena che riscrivono le regole del genere. Questa però non è la debolezza che potrebbe sembrare. Il noir funziona come la musica jazz: dentro una struttura armonica riconoscibile, quello che conta è l’esecuzione, la variazione, il timbro. Spider Noir sa che il suo punto di forza non è nella trama ma nel personaggio, e investe tutto lì. Harry Bradbeer, regista Emmy per Fleabag e Killing Eve, firma i primi due episodi e lascia un’impronta precisa, la capacità di costruire tensione senza alzare la voce, di trovare il momento in cui il silenzio dice più del dialogo.

UN CAST SORPRENDENTE CHE LAVORA SENZA AFFANNO

Spider Noir non è legata all’MCU, non deve rispondere alle continuity di nessuna saga in corso. Questo le dà una libertà narrativa che si sente. Non ci sono personaggi che entrano ed escono per preparare film futuri. C’è solo Ben Reilly, la sua città, la sua ferita.Il multiverso Marvel ha sdoganato l’idea che possano esistere versioni molto diverse di Spider-Man senza che questo mini il personaggio originale. Spider Noir porta questa logica nel live action con una coerenza che non era scontata. Il successo internazionale che la serie sta raccogliendo dice qualcosa di preciso: Spider-Man funziona non perché è un supereroe, ma perché è una struttura emotiva.

Chiunque porti quella struttura in modo convincente trova un pubblico, indipendentemente dalla ragnatela. Spider Noir non è una serie che cambia il modo in cui raccontiamo i supereroi. Non è una rivoluzione di genere né un esperimento formale. È qualcosa di più raro: una storia fatta bene, con un personaggio che ha una ferita vera al centro, portata da un cast che lavora senza affanno e da una messa in scena che rispetta l’intelligenza di chi guarda. Il noir richiede questo: niente di più, niente di meno. Qui lo ottiene.