Adesione allo sciopero nazionale proclamato dalla FNSI

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Il Cdr de L’Altravoce/IlQuotidiano aderisce alle due giornate di sciopero nazionale proclamato dalla Federazione nazionale della Stampa italiana

Il Cdr de L’Altravoce/IlQuotidiano aderisce alle due giornate di sciopero nazionale proclamato dalla Federazione nazionale della Stampa italiana per venerdì 27 marzo 2026 e giovedì 16 aprile 2026 (questa seconda data potrebbe subire spostamenti per consentire a tutti i colleghi, anche quelli della Rai, di aderire alla protesta), nell’ambito della vertenza per il rinnovo contrattuale, che si protrae ormai da due anni.

Il 27 marzo 2026 e il 16 aprile 2026 tutte le giornaliste e i giornalisti dipendenti ai quali viene applicato il CNLG FIEG-FNSI possono scioperare e astenersi alle due giornate di lavoro.

Il Cdr chiede al direttore la pubblicazione sulle edizioni cartacee e web in base all’articolo 34 del Ccnl dei Giornalisti.



Il Cdr de L’Altravoce/Il Quotidiano