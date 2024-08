A Ferragosto aperti i musei e i luoghi della cultura statali

1 minuto per la lettura

Musei aperti a Ferragosto in tutta Italia, l’annuncio del ministero della Cultura che pubblica anche l’elenco completo delle strutture aperte

ROMA – Il ministero della Cultura, guidato dal ministro Gennaro Sangiuliano, ha reso noto che a Ferragosto i musei nazionali resteranno aperti. Ma non solo i musei. A disposizioni di turisti e cittadini ci saranno anche i parchi archeologici e i luoghi della cultura statali, tra cui castelli, abbazie, complessi monumentali, ville e giardini. In pratica una vasta selezione dell’immenso patrimonio culturale e storico della nazione sarà messo a disposizione di quanti vorranno trascorrere un ferragosto lontano dal mare o dalla montagna.

Le visite si svolgeranno nei consueti orari di apertura e secondo le modalità di fruizione stabilite dalle singole strutture, inclusa la prenotazione alle strutture dove prevista. Il ministero, però, precisa che l’apertura di Ferragosto non sarà un’apertura gratuita, quindi, laddove previsto un ticket di accesso, gli ingressi continueranno ad essere a pagamento con acquisto previsto mediante i tradizionali canali di distribuzione dei biglietti.

Per conoscere le strutture che hanno aderito al progetto è possibile visitare la pagina ufficiale del ministero raggiungibile all’indirizzo web: FERRAGOSTO AL MUSEO 2024 – Ministero della cultura. La pagina si aggiorna quotidianamente con le nuove strutture che via via comunicheranno l’adesione all’iniziativa del ministero della Cultura.