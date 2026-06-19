Maturità 2026, seconda prova scritta. Al Classico Quintiliano

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Oltre 527mila studenti affrontano la seconda prova della Maturità 2026. Al Classico esce Quintiliano. Tra i quesiti allo Scientifico anche le partita di pallavolo e lo scopone



Stamattina, venerdì 19 giugno 2026, oltre 527mila maturandi italiani sono tornati tra i banchi per affrontare la seconda prova scritta dell’Esame di Stato. L’appuntamento è fissato alle ore 8:30, con prove differenziate in base all’indirizzo di studio e alle materie caratterizzanti.

La durata varia significativamente: quattro ore per il Liceo Classico, sei ore per lo Scientifico, fino a 18 ore complessive distribuite in tre giorni per gli istituti artistici.

MATURITÀ 2026, LE PROVE NEI VATI ISTITUTI

Le tracce, selezionate dal Ministero dell’Istruzione e rese note già a fine gennaio, riguardano le discipline di indirizzo. Tra le principali: Latino al Liceo Classico. Matematica al Liceo Scientifico. Scienze umane al Liceo delle Scienze umane. Economia aziendale per gli istituti tecnici AFM. Discipline turistiche e aziendali per l’indirizzo Turismo. Progettazione, costruzioni e impianti per CAT

Una prova centrale, dunque, che mette alla prova le competenze specifiche acquisite durante il percorso scolastico.

QUINTILIANO PROTAGONISTA AL CLASSICO

Per gli studenti del Liceo Classico, la prova di Latino ha proposto la traduzione di un brano tratto dal primo libro dell’“Institutio oratoria” di Quintiliano, una delle opere più importanti della pedagogia antica.

Il testo affronta un tema di grande attualità: il ruolo della musica nella formazione del perfetto oratore. Non solo traduzione, ma anche comprensione approfondita, analisi linguistica e stilistica, oltre a riflessioni personali sul contenuto.

Una traccia che richiede competenze trasversali e capacità critica, in linea con l’impostazione della prova negli ultimi anni. Il portale Skuola.net segnala invece che l’ultima volta che comparve Quintiliano alla seconda prova di Maturità al Classico era il 2013

MATURITÀ 2026, TRA SCOPONE E TORNEI DI PALLAVOLO ALLO SCIENTIFICO

Allo Scientifico, nella prova di Matematica, uno dei due problemi è incentrato sullo studio del livello dell’acqua del lago di Bracciano. Mentre il secondo problema è uno studio di funzione. Nel primo problema si pone la questione dei rilevamenti del lago di Bracciano, situato a nord di Roma, oggetto di prelievi nel 2016 e 2017 e utilizzato come riserva idrica di emergenza per i comuni limitrofi e per l’approvvigionamento di Roma. Nel 2017 si è deciso di interromperli, sospensione tutt’ora in atto. Ai maturandi viene chiesto di compiere una serie di misurazioni utilizzando i dati che vengono riportati in una tabella, definendo il modello matematico che esprime l’andamento del livello delle acque del lago in funzione del tempo. Il secondo problema è uno studio di funzione proposto nella formulazione classica. Seguono poi una serie di quesiti. Tra gli 8 quesiti della prova di Matematica allo Scientifico (gli studenti ne dovranno scegliere 4) ci sono altre situazioni tratte dalla realtà, che riguardano aspetti giocosi e sportivi: un torneo di pallavolo e una partita di scopone. Secondo indiscrezioni, verrebbe citato anche il gioco “Cover the spot”.

