Archeologia del pixel e l’invasione della sala giochi

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La pixel art degli anni Ottanta e lo spazio quasi mitico della sala giochi: la cultura pop in luoghi comunitari; storie volti e icone nei videogiochi

C’era un tempo in cui la cultura pop non si consumava nell’isolamento domestico di uno schermo cellulare o nell’algoritmo personalizzato di una piattaforma di streaming, ma si respirava nei luoghi comunitari, saturi di fumo, luci al neon e un sottofondo ininterrotto di sirene sintetiche e monete che cadevano nei gettonieri.

Quello spazio, quasi mitico per chi ha attraversato gli anni Ottanta, era la sala giochi. Un tempio pagano dell’intrattenimento dove il videogioco ha smesso di essere un semplice passatempo tecnologico per trasformarsi nel più potente catalizzatore dell’immaginario collettivo di una generazione. Il rapporto tra la cultura di massa e il medium videoludico non nasce come una sovrapposizione spontanea, ma come un’invasione reciproca.

CULTURA DI MASSA E VIDEOGIOCHI

Da un lato il cinema, la televisione e la narrativa a fumetti cercavano nuovi canali per espandere i propri universi narrativi; dall’altro, l’industria dei cabinati necessitava di storie, volti e icone immediatamente riconoscibili per catturare l’attenzione del giovane avventore e spingerlo a inserire il fatidico gettone. In questo incontro-scontro si è consumata una delle stagioni più fertili e contraddittorie della storia della fruizione culturale. Gli anni Ottanta rappresentano il momento esatto in cui questo matrimonio prende forma con una forza dirompente. I videogiochi ispirati ai grandi successi cinematografici e alle serie animate dell’epoca non erano soltanto operazioni commerciali, primi, embrionali esempi di merchandising integrato, ma veri e propri esperimenti di traduzione linguistica.

Portare sul display a tubo catodico le gesta dei Ghostbusters, l’azione muscolare di Rambo, l’estetica fantascientifica di Tron o le acrobazie dei cartoni animati del pomeriggio significava tradurre il linguaggio passivo dello spettatore in quello attivo del giocatore. Non sempre la conversione riusciva nell’intento artistico. La fretta produttiva e i limiti hardware dell’epoca hanno generato celebri disastri commerciali, ma nei cabinati delle sale giochi la magia spesso si compiva. I titoli arcade dedicati ai supereroi o ai protagonisti dei cartoni, ad esempio picchiaduro a scorrimento dedicati alle Tartarughe Ninja o ai Simpson, giunti al tramonto di quell’epoca d’oro, rappresentavano la massima aspirazione visiva del tempo.

LA PIXEL ART E LA SALA GIOCHI

Entrare in sala giochi voleva dire letteralmente “impugnare” il proprio cartone animato preferito, muoverne i passi, condividerne la sorte insieme a tre amici stretti attorno allo stesso mobile di legno. La sala giochi è stata il vero laboratorio antropologico dove il videogioco si è emancipato dal ghetto della nicchia ingegneristica per farsi costume, estetica e mito.

La pixel art dell’epoca, con le sue palette cromatiche ridotte e le sue forme geometriche essenziali, non era un limite, ma un esercizio di sintesi iconografica: bastavano pochi blocchi di colore per rendere immediatamente identificabile il cappello di Indiana Jones o la sagoma di un robot giapponese. Oggi che quei linguaggi si sono affinati e la grafica iperrealistica ha azzerato lo scarto tra cinema e gioco, si rischia di smarrire il senso di quella prima, primordiale contaminazione.

Rileggere quella stagione attraverso gli occhi della critica culturale significa riconoscere che la cultura pop contemporanea, permeata di nostalgia, citazionismo e universi espansi, è nata anche lì, tra il rumore dei joystick maltrattati e il riflesso delle luci al neon sulle vetrate delle sale giochi di trenta o quarant’anni fa.