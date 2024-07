Miss Italia 2024: tutti i dettagli sulle prefinali nazionali

2 minuti per la lettura

Le prefinali nazionali di Miss Italia 2024 si terranno dal 4 al 7 settembre nelle Marche, presso il Resort De Angelis. Novità di questa edizione: “Miss Italia Academy”.

Le Marche si apprestano a diventare il cuore pulsante della bellezza italiana. Dal 4 al 7 settembre, il Resort De Angelis, villaggio di vacanze situato nella splendida cornice della riviera del Conero a Numana (nelle Marche), ospiterà le prefinali nazionali di Miss Italia 2024. Anche quest’anno, le prefinali e le finali saranno organizzate dal team nazionale in collaborazione con la Carli Fashion Agency di Linda Suriano e Carmelo Ambrogio e tutto il suo staff. Un evento atteso, che vedrà la partecipazione di oltre 200 concorrenti provenienti da tutte le Regioni d’Italia, pronte a sfidarsi per un posto in finale.

Patrizia Mirigliani, patron del concorso che da 85 anni celebra l’eleganza e la grazia delle donne italiane, ha espresso grande entusiasmo per il ritorno della manifestazione nelle Marche: «Sono profondamente felice di annunciare il ritorno della manifestazione di Miss Italia nelle Marche, una terra ricca di storia, arte, cultura e bellezze naturali. Le Marche rappresentano un gioiello del nostro Paese, con paesaggi incantevoli, tradizioni secolari e l’ospitalità calorosa della gente».

SELEZIONI 2024

Il cammino verso la corona più ambita d’Italia è ancora lungo e passa attraverso una rigorosa selezione. Delle oltre 200 prefinaliste, solo 40 proseguiranno la loro avventura: venti Miss saranno selezionate da una commissione tecnica, mentre le altre venti rappresenteranno le varie Regioni d’Italia, da Miss Piemonte a Miss Sicilia, scelte nelle piazze italiane durante le selezioni regionali.

MISS ITALIA ACADEMY

La vera novità di questa edizione del concorso è “Miss Italia Academy”, un progetto innovativo e ambizioso voluto da Patrizia Mirigliani per offrire alle concorrenti un’esperienza formativa senza precedenti. Dall’8 al 15 settembre, le 40 finaliste parteciperanno a una masterclass di una settimana, con lezioni tenute da coach tutte al femminile, tra cui spiccano personalità di rilievo nei loro rispettivi settori professionali.

«Questa Academy – spiega Patrizia Mirigliani – è stata concepita per offrire alle nostre concorrenti un’esperienza formativa unica, con lezioni tenute da vere e proprie leader nei loro settori professionali. La scelta di creare un’Academy nasce dalla volontà di arricchire il percorso delle nostre Miss, offrendo loro strumenti e conoscenze che possano essere utili non solo nel mondo dello spettacolo, ma anche nella vita professionale e personale».

L’Academy rappresenta un’occasione imperdibile per le giovani aspiranti miss, che avranno l’opportunità di apprendere direttamente da donne di successo, ricevendo consigli e insegnamenti preziosi che le accompagneranno ben oltre il concorso. La patron del concorso Patrizia Mirigliani è certa che questa iniziativa contribuirà a rendere ancora più speciale questa edizione di Miss Italia, preparando le partecipanti ad affrontare con maggiore consapevolezza e fiducia il loro futuro.