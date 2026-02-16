2 minuti per la lettura

Litfiba, Frah Quintale, Kings of Convenience e tanti altri: con il Fantasanremo del QuotidianodelSud.it vinci i concerti dell’estate 2026 firmati Be Alternative! Ecco come giocare con noi

Sanremo è passione, rito collettivo, commenti sul divano e messaggi infuocati nelle chat. Ma da qualche anno è anche gioco, strategia e puro divertimento. E anche nel 2026 il Fantasanremo torna a essere il modo più coinvolgente per vivere il Festival… con una marcia in più. Il QuotidianodelSud.it lancia la sua lega ufficiale e invita lettori e appassionati a mettersi in gioco: in palio ci sono biglietti per concerti ed eventi live da non perdere.

Cos’è il Fantasanremo e perché tutti ne parlano

Fantasanremo è un gioco gratuito ispirato al fantasy sportivo che trasforma il Festival di Sanremo in una competizione parallela. Ogni partecipante crea una squadra scegliendo cinque artisti in gara e nominando un capitano. Da quel momento in poi, si accumulano punti sera dopo sera in base a ciò che accade sul palco dell’Ariston.

Non conta solo la classifica finale. Anzi. Bonus e malus vengono assegnati per outfit audaci, gag con il conduttore, ringraziamenti infiniti, citazioni storiche, scivoloni, lacrime, baci, discorsi memorabili e momenti diventati virali sui social. Il risultato? Si guarda Sanremo con occhi diversi, più attenti e decisamente più divertiti.

Gioca con noi: come partecipare

Entrare nella nostra lega è semplice e alla portata di tutti:

segui la pagina Instagram @quotidianodelsud

crea la tua squadra sul sito o sull’app ufficiale Fantasanremo

iscriviti alla lega “Quotidiano del Sud”

segui i tuoi progressi giorno dopo giorno e attendi la fine del Festival per scoprire se sei tra i vincitori Il Fantasanremo non richiede competenze da critico musicale: bastano intuito, spirito d’osservazione e voglia di divertirsi. È il gioco perfetto per chi commenta ogni serata, per chi ama fare pronostici e per chi non si perde neanche un dettaglio dello show. Regolamento Fantasanremo 26 Quotidiano del SudDownload

L’iniziativa ha carattere ludico-promozionale e non costituisce concorso a premi ai sensi del D.P.R. 430/2001.

I premi: la musica dal vivo dell’estate 2026

Ai migliori classificati della lega “Quotidiano del Sud” andranno premi che parlano la lingua della musica live:

1° classificato : due abbonamenti per il Be Alternative Festival – “Concerti sul lago”, dal 31 luglio al 2 agosto a Camigliatello Silano

: due abbonamenti per il – “Concerti sul lago”, dal 31 luglio al 2 agosto a Camigliatello Silano 2° classificato : due biglietti per il concerto dei Litfiba “Quarant’anni di 17 Re”, il 25 luglio a Cosenza

: due biglietti per il concerto dei “Quarant’anni di 17 Re”, il 25 luglio a 3° classificato: due biglietti per il concerto di Frah Quintale – “Summer Tour ’26”, il 22 luglio, sempre a Cosenza

Il Fantasanremo è diventato parte integrante dell’esperienza sanremese: un modo leggero e intelligente per condividere il Festival, sentirsi protagonisti e vivere ogni serata con un pizzico di adrenalina in più. Se ami Sanremo, se segui ogni esibizione e se già immagini bonus e malus mentre scorrono le canzoni, questo è il tuo momento.

Unisciti alla lega Quotidiano del Sud, schiera la tua squadra e preparati a vivere il Festival 2026 come non l’hai mai fatto. Perché Sanremo è musica, spettacolo e tradizione. Ma quest’anno può anche farti vincere!