Fantasanremo 2026, ecco i vincitori della lega Quotidiano del Sud

La Lega “Quotidiano del Sud” al Fantasanremo 2026 ha i suoi campioni: ecco i vincitori e le modalità di fruizione dei premi

La Lega “Quotidiano del Sud” al Fantasanremo ha i suoi campioni. Dopo giorni di strategie, bonus conquistati malus ingoiati e scelte di formazione che hanno fatto discutere chat e social, si è chiusa ufficialmente l’edizione 2026 del fantasy game legato al Festival di Sanremo. E per i lettori del Quotidianodelsud.it è tempo di festeggiare i tre vincitori che si sono distinti nella classifica finale.

FANTASANREMO: I VINCITORI DELLA LEGA “QUOTIDIANO DEL SUD”

La competizione, lanciata dalla testata per coinvolgere la community durante la settimana sanremese, ha registrato una partecipazione vivace e appassionata con più di 200 squadre iscritte.

A conquistare il primo posto è stata la squadra OSSATURA di TagTeam, che ha chiuso con un punteggio totale di 3010. Per lui/lei in palio il premio più ambito: 2 abbonamenti per il Be Alternativa Festival – Concerti sul Lago che si terra a Camigliatello Silano dal 31 luglio al 2 agosto.

Seconda posizione per la squadra COOKIE’S TEAM di Audrey, che ha lottato fino all’ultimo bonus utile, fermandosi al punteggio di 2976. Anche per lui/lei un premio musicale che profuma di estate e grandi palchi: due biglietti per il concerto dei Litfiba, a Cosenza, il 25 luglio.

Terzo gradino del podio per la squadra FEDEZ, SAYF, SAL E I FORNI di PassioneAmici, con il punteggio di 2970, protagonista di un testa a testa serrato deciso solo nelle battute finali del Festival. Pe lui/lei il terzo e ambitissimo premio: due biglietti per il concerto di Frah Quintale, il 22 luglio a Cosenza.

Pari merito

Nella classifica della nostra lega, compare un parimerito al terzo posto. Sono 2070 i punti anche per la squadra SI SI SI di Cuddruriaddru. In questo caso, come scritto nel nostro regolamento, viene applicato il criterio di spareggio del Fantasanremo (leggibile nel regolamento sul sito Fantasanremo.com).

Nello specifico:

“Nel regolamento del FantaSanremo, in caso di parità di punteggio tra due o più squadre, la classifica viene determinata in base a criteri decrescenti: solitamente prevale chi ha il capitano con il piazzamento finale migliore o, in subordine, chi ha accumulato meno malus totali, con giudizio insindacabile del Team Punteggi.

Malus: Un altro fattore di spareggio spesso utilizzato è il numero totale di malus subiti dagli artisti in squadra: vince chi ne ha di meno.

Pari Merito e Capitano: Se due squadre hanno lo stesso punteggio finale, la posizione in classifica del capitano (quello che ha ottenuto più punti o piazzamento migliore) è il primo criterio di spareggio”.



In base a questi criteri si è provveduto a dichiarare vincitore il primo terzo posto direttamente assegnato dalla piattaforma Fantasanremo nella nostra lega.

MODALITA’ DI FRUIZIONE DEL PREMIO

La Lega “Quotidiano del Sud” si è confermata non solo un gioco, ma un’occasione di aggregazione per i lettori. Di anno in anno il numeri di iscritti alla lega aumenta, dimostrando quanto ai lettori piaccia giocare con noi, anche e soprattutto grazie alla qualità dei premi messi in palio da Be Alternative Festival. Nei prossimi giorni i vincitori saranno contattati dalla redazione per le modalità di assegnazione dei premi. Il Fantasanremo non prevede l’obbligo di inserimento dei propri dati, pertanto chi si è registrato con nomi fittizi sarà più difficile da rintracciare. Vi chiediamo dunque, come espresso nel nostro regolamento, di contattarci sui canali social della nostra testata.