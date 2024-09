Miss Italia: l’Academy che rivoluziona il concorso e forma le donne del futuro

10 minuti per la lettura

L’Academy di Miss Italia, ideata dalla patron Patrizia Mirigliani, ha offerto alle 40 prefinaliste dell’85esima edizione un’esperienza arricchita da momenti formativi e di crescita personale.

L’Academy di Miss Italia, ideata dalla patron Patrizia Mirigliani, ha offerto alle 40 prefinaliste dell’85esima edizione un’esperienza arricchita da momenti formativi e di crescita personale. Per una settimana, le ragazze hanno partecipato a incontri con professioniste d’eccezione, tutte donne, in un percorso che ha puntato non solo sulla bellezza esteriore, ma soprattutto sulla consapevolezza del proprio valore, del proprio corpo e del ruolo sociale della donna.

L’iniziativa ha rappresentato una vera e propria svolta per il concorso, trasformandolo in una piattaforma di empowerment femminile. Come ha sottolineato la Mirigliani, “Miss Italia è cambiata, dando voce alle donne, grazie al contributo di formatrici che incarnano i valori della competenza e della determinazione. Professioniste che amo definire “portatrici di esperienze””. La collaborazione con istituzioni come l’Università di Urbino e la Polizia di Stato ha dato ulteriore spessore all’Academy, confermando l’impegno a promuovere una maggiore consapevolezza tra le concorrenti.

LEZIONE CHIARA FRANCHI

La giornata inaugurale ha visto protagonista Chiara Franchi, brand advisor ed esperta di fashion marketing, che ha sfidato le miss a riflettere sulla loro “brand identity”. “Ho spiegato alle ragazze come riconoscere il proprio valore e come comunicarlo al meglio”, ha dichiarato Franchi, sottolineando l’importanza di sviluppare strumenti di personal branding utili non solo nel concorso, ma anche nella vita quotidiana. Le concorrenti si sono dimostrate ricettive e curiose, partecipando attivamente agli esercizi proposti per esplorare la propria autenticità.

LEZIONE ANNA MARIA AMBROSINI MASSARI

Le aspiranti Miss Italia hanno potuto vivere un’esperienza di grande valore culturale ed umano, prendendo parte a una lezione della professoressa Anna Maria Ambrosini Massari, ordinario di Storia dell’Arte Moderna dell’Università degli Studi di Urbino. La tematica dell’incontro – intitolato “Da dea a donna, a persona: Il corpo della donna tra arte e immagine” – ha offerto alle ragazze un’occasione unica per riflettere sull’evoluzione della figura femminile attraverso l’arte.

La professoressa Ambrosini Massari ha condotto le ragazze in un lungo viaggio che ha preso il via dalla proiezione dell’immagine de “La Libertà che guida il popolo”, icona della lotta contro l’oppressore rappresentata dall’artista francese Eugène Delacroix e rivisitata, in chiave punk, dal cantante Achille Lauro a Sanremo 2021.

Nella sua lectio, la docente ha guidato le miss in un percorso lungo e ricco di spunti, in grado di rappresentare l’evoluzione artistica del concetto di bellezza attraverso i secoli, partendo dalla Nike di Samotracia fino ad arrivare ai grandi nomi dell’arte contemporanea (Frida Kahlo, Michelangelo Pistoletto, Vanessa Beecroft) in un viaggio capace di sintetizzare e mettere a confronto più epoche, dal rinascimento al barocco, dal neoclassicismo al romanticismo, dal risorgimento all’impressionismo, passando per le opere di maestri quali Botticelli, Michelangelo, Caravaggio, Canova, Tiziano, Manet, fino ad arrivare ai grandi nomi del futurismo e della pop-art (Andy Warhol). Non sono mancati i riferimenti alla rappresentazione della bellezza femminile nella letteratura contemporanea (Alda Merini) e ai classici dell’animazione Disney, come “La Bella e la Bestia” e la principessa guerriera “Mulan”, figure cariche di significati, dotate di personalità complesse e profonde.

MOSTRA

La giornata è proseguita con una visita alla mostra monografica del pittore urbinate Federico Barocci, allestita nel Palazzo Ducale di Urbino e curata dal direttore della Galleria Nazionale delle Marche, Luigi Gallo, e dalla stessa professoressa Ambrosini Massari. Ad accoglierle, all’ingresso dell’esposizione, il magnifico rettore dell’Università degli Studi di Urbino, Giorgio Calcagnini. La mostra ha permesso alle miss di immergersi nella pittura rinascimentale di uno degli artisti italiani più importanti del Cinquecento.

LEZIONI ROSA SAVIANO E MARIA MARINIELLO

Durante la seconda giornata, l’attenzione si è spostata sul benessere fisico e mentale. Le coach Rosa Saviano e Maria Mariniello di Givova, partner del concorso, hanno guidato le miss in un viaggio tra sport, alimentazione e consapevolezza del proprio corpo. Rosa Saviano, personal trainer, ha diretto un allenamento “total body” nel parco del Centro Vacanze De Angelis di Numana (AN), dimostrando come l’attività fisica possa essere un potente alleato per rafforzare mente e corpo. In parallelo, Maria Mariniello, biologa nutrizionista, ha evidenziato l’importanza di una dieta varia ed equilibrata per affrontare al meglio le sfide quotidiane. “L’alimentazione è fondamentale per il benessere psicofisico. Un corpo in salute è sempre pronto per le prove che ci riserva il futuro”, ha dichiarato, invitando le ragazze a riflettere su come il cibo possa influenzare loro stato sia lo stato fisico sia il benessere mentale.

LEZIONE PATRIZIA PERONI

Di particolare intensità è stato l’incontro con la Polizia di Stato, che ha affrontato il delicato tema della violenza di genere. Patrizia Peroni, dirigente della Divisione Anticrimine di Macerata, ha messo in guardia le ragazze sui segnali di relazioni tossiche, invitandole a riconoscere i comportamenti pericolosi.

“Abbiamo avuto l’opportunità di parlare di quelli che sono i segnali della violenza ovvero della presenza, all’interno di una relazione, di sintomi tossici e di comportamenti che, se ripetuti nel tempo, possono portare a conseguenze ulteriori e terribili”, ha dichiarato Patrizia Peroni. “Abbiamo avuto una bellissima risposta, un grande interesse da parte di queste giovani donne – ha proseguito -. Speriamo che questo messaggio possa essere portato ai loro coetanei e amici, affinché della violenza di genere si acquisisca maggiore consapevolezza e si riesca a combattere questo odioso fenomeno che riguarda tutti”.

LEZIONE EUGENIA SEPE

Della violenza mediatica e dell’uso dei social si è occupata Eugenia Sepe, vice questore della Polizia di Stato dell’Ufficio Comunicazione istituzionale della Segreteria del dipartimento della Pubblica sicurezza. “Dobbiamo essere molto vigili – ha ammonito -. La nostra attenzione è sempre rivolta alla tutela delle donne che sporgono denuncia e della loro privacy: molte di loro sono vittime di violenza psicologica ed è fondamentale che vengano difese anche attraverso una corretta narrazione dei fatti”.

LEZIONE MARIA GRAZIA CALANDRONE

In una terza giornata ricca di emozioni, la poetessa Maria Grazia Calandrone ha creato un’atmosfera di condivisione e riflessione, spingendo le ragazze a esplorare le proprie emozioni attraverso la scrittura. Con la sua profonda sensibilità, l’autrice ha saputo creare un’atmosfera di empatia e condivisione, incoraggiando le ragazze a mettersi in gioco emotivamente e a riflettere su se stesse e sul proprio ruolo.

L’incontro è stato un’autentica immersione nelle dinamiche più intime dell’esistenza, uno scambio di pensieri come “controcanto” alla solitudine e all’odio che, secondo la scrittrice, vengono alimentati quotidianamente dalla società e dalla politica. Calandrone ha incoraggiato le ragazze a scavare nel profondo delle proprie esperienze per ritrovare quella parte umana e vulnerabile che la poesia è in grado di mettere in luce. “Si sono commosse, hanno raccontato le loro esperienze, le loro storie”, ha affermato la poetessa, sottolineando l’importanza di questo scambio di pensieri come antidoto alla solitudine e all’odio che pervade la società.

Un altro momento cardine di questa lezione è stato il viaggio tra grandi autori come Leopardi e Alda Merini, un’occasione per sottolineare quanto la poesia possa essere un mezzo potente per affrontare le sfide del presente e del futuro. L’incontro si è poi trasformato in un laboratorio di scrittura poetica, un’opportunità per le concorrenti di esplorare la propria creatività.

LEZIONE YLENIA CISALE

Nella quarta giornata di Academy, le aspiranti miss hanno esplorato un aspetto rivoluzionario del benessere fisico e mentale: la nutrigenetica. Ylenia Cisale, medico specialista in Farmacologia e Tossicologia Clinica ed esperta in Nutrigenetica e Farmacogenetica, ha parlato alle ragazze del legame tra genetica e alimentazione. La sua esperienza nel campo della medicina di precisione all’Ospedale Sant’Andrea di Roma e all’Università La Sapienza le ha permesso di introdurre concetti innovativi volti a migliorare la salute, la bellezza e le performance fisiche attraverso scelte nutrizionali personalizzate.

NUTRIZIONE

L’intervento della dottoressa Cisale, dal titolo “Bellezza e Benessere al Top con una Nutrizione a Misura di DNA”, ha aperto una nuova prospettiva per le concorrenti grazie ad un approccio alla nutrizione che parte dal DNA e si adatta alle esigenze uniche di ciascun individuo. Grazie alla nutrigenetica, è possibile ottimizzare le scelte alimentari in base al proprio patrimonio genetico, compensando eventuali predisposizioni sfavorevoli e potenziando il benessere generale.

Centrale, in quest’ottica, il concetto di crono-nutrizione, che suggerisce di sincronizzare i pasti con i ritmi biologici del corpo e, in particolare, con il ciclo del cortisolo, l’ormone dello stress. L’esperta ha evidenziato l’importanza di una colazione equilibrata, da farsi tra le 6 e le 8 del mattino, in concomitanza con il picco di cortisolo. Stessa cosa per il pranzo, da consumare non oltre le ore 14. Sfatato, poi, il mito del digiuno serale: consigliato, a cena, assumere carboidrati quali pasta o riso per favorire un sonno rigenerante. Tra gli alimenti consigliati, mandorle e cioccolato fondente (con il 75% minimo di cacao), ottimi spezza-fame, utili a prevenire picchi glicemici e a controllare i livelli di cortisolo. “Non saltare i pasti è fondamentale per mantenere equilibrio e vitalità durante la giornata”, ha aggiunto sottolineando l’importanza di nutrire il corpo con i giusti alimenti per ottimizzare le performance fisiche e mentali.

LEZIONE ERICA CARMINATI

Il percorso formativo di Miss Italia Academy ha coinvolto anche il mondo dell’hairstyling, con la coach Erica Carminati che ha insegnato alle miss l’importanza di valorizzare la propria personalità attraverso i capelli, invitandole a sperimentare e reinventarsi. La coach ha inoltre sfatato numerosi miti e sciolto dubbi e perplessità. Un momento educativo che ha visto le ragazze apprendere le migliori tecniche per la cura dei propri capelli. In un laboratorio creativo, le concorrenti hanno interpretato icone degli anni ’50, ’60 e ’70, dimostrando grande spirito di adattamento e creatività. A chiudere la sessione,

INTERVENTO LAURA BARBATO

Laura Barbato, influencer nota sui social come “Laura Curly Hair”, ha spiegato quali sono gli elementi chiave per creare contenuti social originali e coinvolgenti che riflettano il proprio look e la propria personalità e ha spiegato come costruire una community solida sui social e come bilanciare l’autenticità con l’engagement del pubblico. “Il segreto per avere una community solida sui social è l’autenticità – spiega l’influencer -. Avere tanti followers è diverso da avere una community, la community è sempre alla ricerca del vero, della realtà e della spontaneità. Ciò che voglio è che chiunque mi incontri per strada possa riconoscermi e dire “Okay, è lei! È Laura, proprio come l’ho vista nei suoi video. L’autenticità del creator va sempre di pari passo con le esigenze del brand con cui collabora, perché i valori del marchio devono anche rispecchiare gli ideali del creator”.

LEZIONE ANNAMARIA SAMBUCCO

In questi ultimi giorni di lezione, la casting director Annamaria Sambucco ha svelato alle miss i segreti per affrontare un provino con successo, concentrandosi su ciò che davvero conta: preparazione, autenticità e la capacità di trasmettere la propria personalità. La coach ha sottolineato l’importanza di esprimersi attraverso l’ironia e l’uso corretto della dizione, ma anche di saper gestire il rifiuto: “L’attore deve saper incassare tanti ‘no’. È importante studiare, ma è altrettanto fondamentale lasciarsi andare”.

LEZIONE VALERIA SECHI

Al messaggio di Sambucco ha fatto eco a quello di Valeria Sechi, modella pro-age, che ha scardinato lo stereotipo secondo il quale la bellezza appartiene solo alla gioventù. Con parole incisive, Sechi ha dimostrato che la vera bellezza non sfiorisce con il tempo, ma evolve: “A 50 anni ho deciso di fare la modella. La bellezza cambia, diventa più profonda, più autentica. Il sorriso, la leggerezza, l’equilibrio sono il segreto per essere davvero belle a qualsiasi età”. Sechi ha incitato le miss a valorizzare la propria unicità, incoraggiandole a “sognare e sentirsi belle in ogni fase della vita”.

LEZIONE FLAMINIA BOLZAN

A concludere l’Academy, la psicologa Flaminia Bolzan ha incoraggiato le miss a coltivare l’autenticità e a gestire le aspettative, invitandole a essere fedeli a sé stesse. Il percorso dell’Academy di Miss Italia si è rivelato molto più di una semplice formazione: ha rappresentato una vera e propria esperienza di empowerment femminile, offrendo alle concorrenti gli strumenti per affrontare con sicurezza il proprio futuro, dentro e fuori il concorso.

MISS ITALIA ACADEMY 2024

L’Academy di Miss Italia è un segnale forte e chiaro: la bellezza, oggi, si misura con consapevolezza, intelligenza e capacità di essere autenticamente sé stesse. Un cambiamento che segna una nuova era per il concorso e per le donne che vi partecipano.