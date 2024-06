Qmusic Settimana 24-2024 - La top ten dei Video musicali più visti su YouTube in Italia

2 minuti per la lettura

Sarà che la bella stagione è alle porte ma anche nella musica e quindi in questa Qmusic chart numero 24, arriva una ventata d’estate. Ne avevamo avuto un assaggio con Rose Villain e Guè ma la nuova entrata della settimana, oltre a creare scompiglio nella classifica dei brani più ascoltati su YouTube e YouTube Music, ci annuncia che il tormentone estivo è dietro l’angolo.

Scompiglio si, ma non per Geolier e Ultimo che con “L’ultima poesia” rimangono stabili in prima posizione. Anche Rose Villain e Guè non accennano a schiodarsi dal secondo posto con la loro bachata rap “Come un tuono”.

Entra a gamba tesa in top ten “Sesso e Samba” di Tony Effe e Gaia, un ritmo coinvolgente che alla sola seconda settimana in classifica (debuttando in 15esima posizione) raggiunge ora il terzo gradino del podio. Rimane stabile invece Geolier al quarto posto con “El pibe de oro”.

Quella di Tony Effe e Gaia è l’unica new entry della settimana ma basta per creare un effetto domino in tutta la classifica. Mahmood con “Tuta gold” perde due posizioni e scende dalla #3 alla #5. Anche Lazza in discesa, di un gradino, con “100 messaggi” che dal quinto scivola al sesto posto. Stessa sorte per Annalisa con “Sinceramente” che passa dal sesto al settimo posto. Così come Petit, entrato in top ten la scorsa settimana con “Mammamì”, ora scende dalla #7 alla #8.

Rimane invece stabile al nono posto “Gata only” di FloyyMenor & Cris M. Perde invece ben due posizioni, passando dal ottavo al decimo posto, Angelina Mango. E’ lei che con “La noia” chiude la classifica dei 10 brani più ascoltati in Italia questa settimana

LA CLASSIFICA COMPLETA

L’ultima poesia – Geolier e Ultimo – 2,986,745 visualizzazioni Come un tuono – Rose Villain ft. Guè – 2,828,618 visualizzazioni Sesso e samba – Tony Effe & Gaia – 2,564,448 visualizzazioni El pibe de oro – Geolier – 2,053,066 visualizzazioni Tuta gold – Mahmood – 1,968,744 visualizzazioni 100 messaggi – Lazza – 1,883,211 visualizzazioni Sinceramente – Annalisa – 1,794,467 visualizzazioni Mammamì – Petit – 1,687,002 visualizzazioni Gata only – FloyyMenor & Cris M – 1,453,917 visualizzazioni La noia – Angelina Mango – 1,301,912 visualizzazioni