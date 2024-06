Qmusic Settimana 25-2024 - La top ten dei Video musicali più visti su YouTube in Italia

2 minuti per la lettura

Sarà che la bella stagione è alle porte ma anche nella musica e quindi in questa Qmusic chart numero 24, arriva una ventata d’estate. Ne avevamo avuto un assaggio con Rose Villain e Guè ma la nuova entrata della scorsa settimana, oltre a creare scompiglio nella classifica dei brani più ascoltati su YouTube e YouTube Music, ci annuncia che il tormentone estivo è dietro l’angolo.

Talmente tanto scompiglio che è riuscita a spodestare Geolier e Ultimo dal gradino più alto del podio. Abbiamo dunque una nuova prima in classifica, si stratta di Tony Effe e Gaia con “Sesso e Samba”. Dall’altro lato ci sono poi Rose Villain e Guè che non accennano a schiodarsi dal secondo posto con la loro bachata rap “Come un tuono”. Il rapper campano e il cantautore romano invece, con “L’ultima poesia” perdono due posizioni e scivolano alla #3.

Stabile invece Geolier al quarto posto con “El pibe de oro”. Stessa sorte per Mahmood che con “Tuta gold” si riconferma alla #5. Guadagna una posizione Annalisa con “Sinceramente” che sale dal settimo al sesto posto: nversione di posizione con Lazza che è invece in discesa, di un gradino, con “100 messaggi” e passa dalla sesta alla settima posizione.

New entry della settimana: si tratta ancora una volta di Geolier ma qui con il brano “Si stat’ tu” che debutta all’ottavo posto. Petit perde invece ina posizione e dopo due sole settimane in top ten scivola dalla #8 alla #9. Perde una posizione e scivola in fondo alla classifica “Gata only” di FloyyMenor & Cris M. che si piazza alla#10 e chiude la top ten della settimana.

LA CLASSIFICA COMPLETA

Sesso e samba – Tony Effe & Gaia – 4,052,024 visualizzazioni Come un tuono – Rose Villain ft. Guè – 2,855,050 visualizzazioni L’ultima poesia – Geolier e Ultimo – 2,674,806 visualizzazioni El pibe de oro – Geolier – 1,979,533 visualizzazioni Tuta gold – Mahmood – 1,787,596 visualizzazioni Sinceramente – Annalisa – 1,684,476 visualizzazioni 100 messaggi – Lazza – 1,681,911 visualizzazioni Si stat’ tu – Geolier – 1,572,895 visualizzazioni Mammamì – Petit – 1,569,655 visualizzazioni Gata only – FloyyMenor & Cris M – 1,557,281 visualizzazioni