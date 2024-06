Qmusic Settimana 26-2024 - La top ten dei Video musicali più visti su YouTube in Italia

2 minuti per la lettura

Sono due le nuove entrate della settimana di questa Qmusic chart e che creano scompiglio in tutta la classifica. Eppure non mancano le riconferme. Il podio infatti, rispetto alla scorsa settimana, anche in questa numero 26 rimane identico.

Stabili al primo posto dunque Tony Effe e Gaia con “Sesso e Samba” che hanno guadagnato il gradino più alto del podio e pare quindi non abbiano intenzione di mollarlo. Anche Rose Villain e Guè non accennano a schiodarsi dal secondo posto con la loro bachata rap “Come un tuono”. E così anche per Ultimo e Geolier che con “L’ultima poesia” rimangono stabili alla #3.

E’ in quarta posizione la più alta nuova entrata. Si tratta di Anna che, con “30°C”, dopo 3 settimane nella classifica generale entra ufficialmente in top ten. Ed è lei a portare scompiglio creando così un effetto domino per i prossimi 4 posti in classifica che perdono tutti una posizione.

Scivola alla #5 Geolier con “El pibe de oro”. Stessa sorte per Mahmood che con “Tuta gold” scende dal quinto al sesto posto. E così anche Annalisa con “Sinceramente” passa dal gradino numero 6 al numero 7. E in fine Lazza, che con “100 messaggi” passa dalla settima all’ottava posizione.

Rimane stabile invece Petit con “Mammamì che non si schioda dalla #9. Mentre a chiudere la classifica, la seconda nuova entrata della settimana: Tananai e Annalisa con “Storie brevi” che debuttano in top ten e si piazzano in decima posizione.

LA CLASSIFICA COMPLETA

Sesso e samba – Tony Effe & Gaia – 4,859,950 visualizzazioni Come un tuono – Rose Villain ft. Guè – 2,659,844 visualizzazioni L’ultima poesia – Geolier e Ultimo – 2,510,615 visualizzazioni 30°C – Anna – 2,160,635 visualizzazioni El pibe de oro – Geolier – 1,747,885 visualizzazioni Tuta gold – Mahmood – 1,703,548 visualizzazioni Sinceramente – Annalisa – 1,689,884 visualizzazioni 100 messaggi – Lazza – 1,514,663 visualizzazioni Mammamì – Petit – 1,493,359 visualizzazioni Storie brevi – Tananai & Annalisa – 1,390,490 visualizzazioni