Qmusic Settimana 27-2024 - La top ten dei Video musicali più visti su YouTube in Italia

2 minuti per la lettura

L’estate è arrivata e la top ten dei tormentoni estivi è dietro l’angolo. Eppure nella Qmusic chart numero 27 c’è un re indiscusso: Geolier. Il rapper partenopeo, nonostante non occupi più il primo posto nella classifica della musica più ascoltata su YouTube, si tiene stretto a ben 4 posizioni. E nonostante due new entry, la prima parte di questa top ten risulta perlopiù stabile.

Al vertice della classifica si riconfermano Tony Effe e Gaia con “Sesso e Samba” che pare non abbiano intenzione di mollare il gradino più alto del podio. Anche Rose Villain e Guè non accennano a schiodarsi dal secondo posto con la loro bachata rap “Come un tuono”. Stessa cosa per Ultimo e Geolier che con “L’ultima poesia” rimangono stabili alla #3.

Da tre settimane occupa il quarto posto in classifica e non accenna a schiodarsi: Anna con “30°C”. Alla #5 una riconferma, ancora una volta si tratta di Geolier ma con “El pibe de oro”. Guadagna ben 4 posizioni “Storie brevi” il nuovo singolo di Tananai e Annalisa che salgono dal decimo al sesto posto. “Sinceramente” di Annalisa invece, rimane stabile in settima posizione.

Perde invece due posizioni Mahmood che con “Tuta gold” scende dal sesto all’ottavo posto. Due le new entry di questa settimana che vanno ad occupare la penultima e l’ultima posizione in top ten e per entrambe il protagonista è Geolier. Alla #9 troviamo “Episodio d’amore” mentre, a chiudere la classifica in decima posizione è “Io t’o giur'” featuring Sfera Ebbasta.

LA CLASSIFICA COMPLETA

Sesso e samba – Tony Effe & Gaia – 4,311,006 visualizzazioni Come un tuono – Rose Villain ft. Guè – 2,470,818 visualizzazioni L’ultima poesia – Geolier e Ultimo – 2,470,123 visualizzazioni 30°C – Anna – 2,426,758 visualizzazioni El pibe de oro – Geolier – 1,935,417 visualizzazioni Storie brevi – Tananai & Annalisa – 1,693,628 visualizzazioni Sinceramente – Annalisa – 1,535,180 visualizzazioni Tuta gold – Mahmood – 1,496,205 visualizzazioni Episodio d’amore – Geolier – 1,475,226 visualizzazioni Io t’o giur’ – Geolier tf. Sfera Ebbasta – 1,467,605 visualizzazioni