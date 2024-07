Qmusic Settimana 28-2024 - La top ten dei Video musicali più visti su YouTube in Italia

2 minuti per la lettura

E’ Geolier a non mollare il primato di artista in più posizione in classifica della Qmusic chart anche questa settimana. Ma sono ancora Tony Effe e Gaia i protagonisti indiscussi di questa classifica dei brani più ascoltati su YouTube. “Sesso e samba” infatti, si riconferma ancora una volta in prima posizione.

Una sorpresa invece – anche se forse c’era da aspettarselo – al secondo posto. Anna con “30°C” guadagna due posizioni e sorpassa le due coppie Rose Villain e Guè e Ultimo e Geolier. Loro infatti perdono una posizione e si piazzano rispettivamente alle #3 con “Come un tuono” e alla #4 con “L’ultima poesia”.

Guadagnano una posizione invece Tananai e Annalisa che con “Storie brevi” salgono dal sesto al quinto posto. E così lasciano indietro Geolier che perde una posizione e con “El pibe de oro” scivola dalla #5 alla #6. Stabile invece al settimo posto Annalisa con la sua “Sinceramente”.

Per una posizione che perde (per due canzoni) una posizione guadagna (per altri due brani. Si tratta ovviamente di Geolier, l’unico presente per ben 4 volte in top ten. Con “Episodio d’amore” sale dal nono all’ottavo posto mentre con “Io t’o giur'” featuring Sfera Ebbasta sale dalla #10 alla #9.

A chiudere la classifica è l’unica nuova entrata della settimana. Dopo una scalata ecco i Coma Cose raggiungere finalmente la top ten e con “Malavita” si posizionano al decimo posto.

LA CLASSIFICA COMPLETA

Sesso e samba – Tony Effe & Gaia – 4,811,703 visualizzazioni 30°C – Anna – 2,933,583 visualizzazioni Come un tuono – Rose Villain ft. Guè – 2,512,816 visualizzazioni L’ultima poesia – Geolier e Ultimo – 2,432,641 visualizzazioni Storie brevi – Tananai & Annalisa – 2,166,476 visualizzazioni El pibe de oro – Geolier – 2,119,382 visualizzazioni Sinceramente – Annalisa – 1,700,336 visualizzazioni Episodio d’amore – Geolier – 1,483,133 visualizzazioni Io t’o giur’ – Geolier tf. Sfera Ebbasta – 1,439,561 visualizzazioni Malavita – Coma Cose – 1,382,433 visualizzazioni