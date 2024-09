Qmusic Settimana 37-2024 - La top ten dei Video musicali più visti su YouTube in Italia

1 minuto per la lettura

I video dei 10 brani musicali più ascoltati e visualizzati su YouTube in Italia durante l’ultima settimana, il punto su new entry e top ten

Sal Da Vinci si conferma oramai il re di questa Qmusic Chart ma la regina è sicuramente Anna, che a quasi tre mesi dall’uscita del suo album “vera baddie”, è in continua ascesa e anche questa settimana occupa ben tre posizioni.

“Rossetto e Caffè” di Sal da Vinci dunque si riconferma al primo posto. Ma anche Anna, sebbene continui a mantenere la sua supremazia, questa settimana scivola di un gradino posizionandosi al terzo posto con “30°C”. Gioiscono invece Tananai e Annalisa che guadagnano una posizione e e si piazzano alla #2.

“Sesso e samba” di Tony Effe e Gaia rimane invece stabile al quarto posto, così come Anna, stabile in quinta posizione, con “Tt le girlz”. Debutta in top ten in sesta posizione Niky Savage con la sua nuovissima “Bufu freestyle” – uno dei pezzi protagonisti del dissing dell’anno (Fedez e Tony Effe) – la più alta nuova entrata della settimana. Scivola così dal sesto al settimo posro “Mezzo rotto” di Alessandra Amoroso e Big Mama.

Una riconferma in ottava posizione; “L’ultima poesia” di Geolier e Ultimo. Al nono posto invece un’altra new entry, si tratta di “Hello Kitty”, terzo brano in classifica per Anna questa settimana che lascia il posto a “Bbe”. A chiudere la classifica Karol G con “Si antes te hubiera conocido” che perde una posizione e si stabilisce alla #10.

LA CLASSIFICA CON LA TOP TEN DEI VIDEO MUSICALI PIÚ VISTI SU YOUTUBE