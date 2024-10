Qmusic Settimana 38-2024 - La top ten dei Video musicali più visti su YouTube in Italia

2 minuti per la lettura

I video dei 10 brani musicali più ascoltati e visualizzati su YouTube in Italia durante l’ultima settimana, il punto su new entry e top ten

C’è una parola d’ordine per questa Qmusic chart numero 38. E questa parola è: dissing. Lo scontro in musica tra Fedez e Tony Effe ci ha tenuti incollati nelle scorse settimane ed essendo uno scontro in musica, questo non poteva influenzare anche la classifica. Niente battaglia tra tormentoni estivi per i primi i posti in classifica, arrivano i due rapper a spodestare tutti.

Al vertice c’è Tony Effe con “Chiara”, che oltre ad essere la più alta (ovviamente) nuova entrata della settimana, conquista anche la prima posizione. Immediatamente dopo, al secondo posto, il suo rivale: Fedez, con “Allucinazione collettiva”, altra new entry della settimana.

Si deve accontentare del terzo gradino del podio questa settimana Sal Da Vinci che da re della Qmusic chart perde quindi due posizioni “Rossetto e caffè”.

Effetto domino dunque per il resto della classifica. Tananai e Annalisa, Anna e Tony Effe e Gaia perdono tutti due posizioni. I primi, con “Storie brevi”, dalla #2 scendono alla #4. La seconda, con “30°C” scivola dal terzo al quinto posto. Gli ultimi due, con “Sesso e Samba”, sprofondano dalla quarta alla sesta posizione.

Non fa una piega il duo Alessandra Amoroso e Big Mama che con “Mezzo rotto” questa settimana rimangono stabili al settimo posto. E’ Anna invece a risentirne: sebbene continui ad occupare ben tre posizioni in classifica, con la sua “Tt le girlz” ne perde ben tre e passa dalla #5 alla #8. Un gradino in meno anche per Geolier e Ultimo, la scorsa settimana all’ottavo posto, ora al nono con “L’ultima poesia”. A chiudere la classifica Anna e Sillyelly che con “Hello Kitty” perdono una posizione e si piazzano alla #10.

LA CLASSIFICA CON LA TOP TEN DEI VIDEO MUSICALI PIÚ VISTI SU YOUTUBE