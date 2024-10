Qmusic 40-2024 - La classifica dei videoclip più visti della settimana

2 minuti per la lettura

I videoclip musicali dei 10 brani più ascoltati e visualizzati su YouTube in Italia durante la settimana n° 40, il punto su new entry e classifica

E’ uscito il suo nuovo singolo ma la hit dell’estate continua ancora a primeggiare nella classifica dei videoclip più visti e ascoltati su YouTube, anche in questa settimana numero 40. Al primo posto infatti, troviamo ancora lui: Sal Da Vinci con “Rossetto e caffè”. Una riconferma anche per il secondo posto con Tananai e Annalisa che non accennano a scendere con “Storie brevi”.

Ha debuttato in top ten la scorsa settimana alla #7 e guadagna già 4 posizioni: si tratta di “Per due come noi” di Olly, Angelina Mango e Jvli che salgono sul terzo gradino del podio. Scendono di conseguenza Tony Effe e Gaia con “Sesso e samba” che perdono una posizione e si adagiano al quarto posto. L’effetto domino si ripercuote anche su Alessandra Amoroso e Big Mama, che scendono di un gradino e passano dalla #4 alla #5 con “Mezzo rotto”.

Il merengue di Karol G con “Si antes te hubiera conocido” continua a conquistare anche ad estate finita e guadagna ben 3 posizioni salendo dal nono al sesto posto. Anche Geolier e Ultimo, oramai da 29 settimane in classifica, continuano l’ascesa e con “L’ultima poesia” salgono dall’ottavo al settimo posto.

Niente primati per Anna. Se nelle scorse settimane occupava ben tre posizioni in classifica, stavolta la troviamo adagiata solo su due gradini e in una discesa vertiginosa. “Tt le girlz” featuring Niky Savage infatti, perde due posizioni e scende dalla #6 alla #8. Mentre la hit estiva “30°C” perde ben 5 posizioni, esce dalla top five e chiude la classifica della settimana al decimo posto.

Avete notato che manca una posizione? Alla #9, l’unica new entry della settimana: Achille Lauro con il suo nuovo singolo “Amore disperato”.

LA CLASSIFICA DEI 10 VIDEOCLIP MUSICALI PIÚ VISTI SU YOUTUBE