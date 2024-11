Qmusic 44-2024 - La classifica dei videoclip più visti della settimana

2 minuti per la lettura

I videoclip musicali dei 10 brani più ascoltati e visualizzati su YouTube in Italia durante la settimana n° 44, il punto su new entry e classifica

E’ ai vertici delle classifiche italiane e finalmente fa il suo ingresso anche nella top ten dei video più visti e ascoltati su YouTube e YouTube Music, anche se questo non basta ancora a Cesare Cremonini per raggiungere la vetta. Nella settimana numero 44 infatti Sal Da Vinci con “Rossetto e caffè” si riconferma ancora il re della Qmusic chart. Lo troviamo infatti, ancora una volta al primo posto. Così come rimangono stabili Olly, Angelina Mango e Jvli che con “Per due come noi” non accennano a scendere dal secondo posto.

Anche in terza posizione una riconferma, si tratta di “Heets” di Lele Blade featuring Geolier che la scorsa settimana ha debuttato direttamente alla #3. Continua a salire Alfa che con “Il filo rosso” guadagna una posizione e passa dal quinto al quarto posto. Mentre è ancora una volta in discesa Achille Lauro che perde una posizione con “Amore disperato” e passa dalla #4 alla #5.

Dopo la discesa in picchiata della scorsa settimana, un po’ di pace per Karol G. e per la coppia Tananai e Annalisa. Rimangono stabili infatti rispettivamente con “Si antes te hubiera conocido” al sesto posto e con “Storie brevi” in ottava posizione. Lo avevamo annunciato all’inizio della classifica ed ecco che il momento è arrivato. Fa finalmente il suo ingresso in top ten Cesare Cremonini con “Ora che non ho più te”, che si piazza alla numero 8 ed è l’unica nuova entrata della settimana.

Ancora in discesa Ultimo e Geolier – che comunque rimangono in classifica da ben 33 settimane – “L’ultima poesia” perde una posizione e scivola dalla #8 alla #9. Una posizione in meno anche per Tony Effe e Gaia: “Sesso e samba” viene spazzata via dal nono posto e chiude la classifica della settimana in coda, alla #10.

LA CLASSIFICA DEI 10 VIDEOCLIP MUSICALI PIÚ VISTI SU YOUTUBE