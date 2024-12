Sanremo 2025, ecco i cantanti in gara

1 minuto per la lettura

L’attesa è finita, ecco svelati i cantanti in gara al prossimo Festival di Sanremo 2025. Qualcuno dei rumors è stato confermato, altri invece sono delle vere e proprie sorprese. Ad annunciare gli artisti che gareggeranno in questa 75esima edizione del Festival di Sanremo, il direttore artistico Carlo Conti, oggi (1 dicembre 2024) in diretta al Tg1 delle 13:30.

Ecco i cantanti in gara al Festival di Sanremo 2025:

Achille Lauro

Gaia;

Coma Cose

Francesco Gabbani

Willie Peyote

Noemi

Rkomi

Modà

Rose

Villain

Brunori Sas

Irama; Clara

Massimo Ranieri

Emis Killa

Sarah Toscano

Fedez

Simone Cristicchi

Joan Tiele

The Kolors

Bresh;

Marcella Bella

Tony Effe

Elodie; Olly

Francesca Michielin

Lucio Corsi

Shablo ft. Joshua

Guè e Tormento

Rocco Hunt

Serena Brancale

Giorgia

Lo aveva già preannunciato Carlo Conti tra le novità di questa edizione: il numero dei big in gara passa da 28 a 30. A questi si aggiungeranno poi i 6 artisti della categoria “Nuove proposte”, ripristinata quest’anno. Tra gli annunci del direttore artistico anche qualche anticipazione sui brani in gara: “Quest’anno le canzoni di Sanremo non parleranno di immigrazione o guerra ma di famiglie e rapporti personali”.

Ora non resta che attendere di ascoltarle sul palco dell’Ariston dall’11 al 15 febbraio e di aspettare di sapere i vincitori del talent Sanremo Giovani per capire chi gareggerà nella categoria “Nuove proposte”. E resta ancora da capire quali saranno i co-conduttori e gli ospiti di Sanremo 2025.