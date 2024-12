All I Want For Christmas di Mariah Carey festeggia 30 anni

1 minuto per la lettura

Anniversario dell’iconica All I Want For Christmas di Mariah Carey che esce in riedizioni da collezionare

La regina del Natale Mariah Carey festeggia il 30° anniversario della sua iconica hit “All I Want For Christmas Is You” e dell’album “Merry Christmas” con riedizioni speciali da collezione. La canzone, ufficialmente certificata 16 volte Platino dalla RIAA, si posiziona nuovamente al primo posto nella classifica Holiday 100 di Billboard e tra le prime 10 della Hot 100.

L’ALBUM MERRY CHRISTMAS DI MARIAH CAREY DISPONIBILE DAL 13 DICEMBRE

“All I Want For Christmas Is You” è disponibile nei formati 7″, 12″, cassetta e CD, con brani bonus festivi. Inoltre, la nuova edizione digitale deluxe dell’album Merry Christmas amplia la celebrazione includendo il concerto rimasterizzato di St. John the Divine. Il brano “Hero” dello stesso spettacolo (disponibile in streaming per la prima volta), e la versione video di “Miss You Most (At Christmas Time)”.

L’album “Merry Christmas” sarà disponibile dal 13 dicembre in una versione in vinile zoetrope con effetti visivi animati. L’edizione deluxe in 2LP contiene un booklet fotografico di 24 pagine. L’edizione racconta il viaggio natalizio di Mariah, una speciale cartolina natalizia e il concerto rimasterizzato del 1994 su un secondo disco.

“All I Want For Christmas Is You” è stata ufficialmente certificata 16× Platino dalla RIAA, diventando il singolo con la certificazione più alta mai ottenuta da un’artista femminile. La canzone è di nuovo al primo posto nella classifica Holiday 100 di Billboard e tra le prime 10 della Hot 100.

Mariah sta celebrando l’anniversario con un tour natalizio tutto esaurito, che visiterà 21 città negli Stati Uniti, culminando il 17 dicembre a New York. Questo tour, prodotto da Live Nation, è la più grande produzione natalizia di Mariah fino ad oggi, con classici senza tempo e successi amati dai fan per un’indimenticabile festa.