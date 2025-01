Qmusic 1-2025 – La classifica dei videoclip più visti della settimana

2 minuti per la lettura

I videoclip musicali dei 10 brani più ascoltati e visualizzati su YouTube in Italia durante la settimana n° 1 del 2025, il punto su new entry e classifica

Prima classifica del 2025 e Sal Da Vinci con “Rossetto e caffè” ritorna in vetta alla classifica confermando il titolo di re della Qmusic chart. Alfa, con “Il filo rosso”, dopo aver assaporato il primo posto in classifica scende di un gradino e si adagia in seconda posizione. Rimangono stabili invece Olly, Angelina Mango e Jvli che con “Per due come noi” si riconfermano sul terzo gradino del podio.

L’aria natalizia continua a farsi sentire e Mariah Carey continua la sua ascesa. Questa settimana “All I want for Christmas is you” guadagna due posizioni e sale dalla #6 alla #4. Stessa sorte per gli Wham! che con “Last Christmas” guadagnano ben 5 posizioni e dal decimo salgono al quinto posto.

Anche “Apt” di Rosè e Bruno Mars guadagna una posizione e sale dalla #7 alla #6. Due posizioni in più anche per “Tu me quieres”: Baby Gang , Omega , Higashi & Roberto Ferrante salgono dall’ottavo al settimo posto. Sono gli idoli dei bambini e hanno debuttato direttamente in top ten con “Copia copia copia”. I Me contro Te da due settimane in classifica, stavolta perdono 6 posizioni e scivolano dal secondo all’ottavo posto.

Cesare Cremonini, con “Ora che non ho più te” ha conquistato le classifiche. Questa settimana però è anche lui in discesa e passa dalla #5 alla #9. A chiudere la classifica è Achille Lauro”, anche lui in discesa, con “Amore disperato” scende dall’ottavo al decimo posto.

LA CLASSIFICA DEI 10 VIDEOCLIP MUSICALI PIÚ VISTI SU YOUTUBE