Qmusic 2-2025 – La classifica dei videoclip più visti della settimana

I videoclip musicali dei 10 brani più ascoltati e visualizzati su YouTube in Italia durante la settimana n° 2 del 2025, il punto su new entry e classifica

Settimana numero 2 del 2025 e sembra essere tornati un mese indietro. Sal Da Vinci con “Rossetto e caffè” rimane in vetta alla Qmusic chart.

Anche Alfa, con “Il filo rosso”, si riconferma in seconda posizione.

Stabili pure Olly, Angelina Mango e Jvli con “Per due come noi” sul terzo gradino del podio.

L’aria natalizia è oramai passata ed ecco che il quarto e il quinto posto lasciano spazio rispettivamente a Rosè e Bruno Mars con “Apt” ed a Baby Gang , Omega , Higashi & Roberto Ferrante con “Tu me quieres”. Entrambi i brani i brani, questa settimana, guadagnano due posizioni.

Tre posizioni in più invece per Cesare Cremonini, che con “Ora che non ho più te” sfiora la top five salendo dal nono al sesto posto.

Rientra in top ten anche Karol G. Lei, con “Si antes te hubiera conocido” si piazza al settimo posto.

Chiudeva la classifica la scorsa settimana mentre stavolta guadagna due posizioni: Achille Lauro”, con “Amore disperato” sale dalla #10 alla #8.

Ritorno in top ten anche per il duo che ha conquistato la top ten in quasi tutto il 2024: Ultimo e Geolier rientrano con “L’ultima poesia” piazzandosi al nono posto.

A chiudere la classifica invece, i Me contro Te che perdono due posizioni e scivolano dalla #8 della scorsa settimana, al decimo posto.

LA CLASSIFICA DEI 10 VIDEOCLIP MUSICALI PIÚ VISTI SU YOUTUBE