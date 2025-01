Qmusic 4-2025 – La classifica dei videoclip più visti della settimana

1 minuto per la lettura

I videoclip musicali dei 10 brani più ascoltati e visualizzati su YouTube in Italia durante la settimana n° 4 del 2025, il punto su new entry e classifica

Alfa conquista tutti tanto che, la sua “Il filo rosso”, nella settimana numero 4 della Qmusic chart raggiunge la prima posizione spodestando la oramai consolidata hit di Sal Da Vinci, “Rossetto e caffè” che scivola al secondo posto. Anche “APT” di Rosé e Bruno Mars guadagna una posizione, piazzandosi sul terzo gradino del podio e facendo scivolare Olly, Angelina Mango e Jvli che con “Per due come noi” passano dalla #3 alla #4..

Stabili invece al quinto posto Baby Gang , Omega , Higashi & Roberto Ferrante con “Tu me quieres” che non accennano a scendere.

GUARDA LE CLASSIFICHE SETTIMANA PER SETTIMANA

Anche Cesare Cremonini, con “Ora che non ho più te” si tiene stretta la sua sesta posizione mentre ci pensa Achille Lauro a salire di un gradino. Lui, con “Amore disperato”, sale infatti dall’ottavo al settimo posto.

Ottava e nona posizione sono invece riservate a due new entry. Guè e Rose Villain con “Oh mamma mia” debuttano alla #8 e si classificano come più alta nuova entrata della settimana. Al nono posto invece il debutto di Baby Gang con la sua “Misère”.

A chiudere la classifica in decima posizione il merengue di Karol G. Lei, con “Si antes te hubiera conocido” porta ancora una volta una ventata di freschezza estiva.

LA CLASSIFICA DEI 10 VIDEOCLIP MUSICALI PIÚ VISTI SU YOUTUBE