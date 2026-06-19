“Il Giubileo di Vasco”, 10 concerti allo Stadio Olimpico di Roma nel 2027

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Vasco Rossi festeggia 50 anni di carriera e per l’occasione tenta l’impresa (per lui non impossibile): 10 concerti allo Stadio Olimpico di Roma per quello che nel 2027 sarà il Giubileo di Vasco

Mentre il suo tour estivo 2026 continua a registrare numeri record e bagni di folla da Rimini a Olbia, fino alle date sold-out al San Nicola di Bari, Vasco Rossi guarda già avanti e lancia la bomba che riscriverà la storia della musica live in Italia. Nel giugno 2027, il Blasco celebrerà mezzo secolo di attività con una residency senza precedenti: 10 concerti consecutivi allo Stadio Olimpico di Roma.

Un intero mese di “festa nazionale” per quello che è già stato ribattezzato il “Giubileo di Vasco”, l’atto finale di un programma di celebrazioni che la Capitale dedicherà al rocker di Zocca a partire dalla primavera del 2027.

UN RECORD ANNUNCIATO

I numeri stimati per l’evento sono colossali: sono attesi oltre 500.000 spettatori nell’arco delle tre settimane di programmazione. Con questa mossa, il Komandante supera persino i suoi stessi primati storici di residency negli stadi italiani, come i 6 concerti a San Siro nel 2019 e i 7 appuntamenti, sempre nello stadio milanese, nel 2024.

Ora il calendario ufficiale delle dieci date all’Olimpico prevede i seguenti appuntamenti: 6, 7, 10, 11, 15, 16, 19, 20, 24 e 25 giugno 2027.

IL GIUBILEO DI VASCO: A ROMA UNA FESTA DIFFUSA, SICURA E DI QUALITA’

Attraverso i suoi canali social, Vasco ha spiegato la precisa scelta strategica e logistica di preferire una lunga serie di date nello stesso stadio piuttosto che un unico mega-evento concentrato (stile Modena Park): “Voglio trasformare questo anniversario in un evento goduto e partecipato. Non un unico evento capace di concentrare centinaia di migliaia di persone in una sola giornata, ma una grande festa diffusa, pensata per consentire a tutti di vivere l’esperienza del concerto con maggiore facilità, sicurezza e qualità”.

L’obiettivo è quello di permettere al popolo del Blasco di ripercorrere cinque decenni di canzoni – dalle origini negli anni ’70 ai grandi inni generazionali come Albachiara, Sally, Siamo solo noi e Vita Spericolata – all’interno di una dimensione più accessibile e vivibile. Per l’occasione, gli organizzatori hanno già confermato Frecciarossa come treno ufficiale dell’evento e prevederanno tariffe speciali per agevolare le trasferte dei fan verso Roma in modo comodo e sostenibile.

I biglietti saranno polverizzati in tempi record, come sempre accade, ma l’organizzazione ha previsto una scaletta di prelazioni ben definita per l’acquisto (attraverso i circuiti Vivaticket, TicketOne e Ticketmaster):