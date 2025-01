Paolo Bonolis dice addio al manager cosentino Lucio Presta

2 minuti per la lettura

Un anno dopo Amadeus anche Paolo Bonolis, “divorzia” dal super manager cosentino Lucio Presta e dalla sua “Arcobaleno”

Volano gli stracci volano. E non come gli uccelli di Franco Battiato “nello spazio tra le nuvole”, ma in modo più cringe e anche miseramente, via social, tra Paolo Bonolis, l’ormai ex manager, il cosentino Lucio Presta e Sonia Bruganelli.

A dare la notizia del divorzio lavorativo da Lucio Presta è stato Paolo Bonolis con un post sui suoi profili social. Un post scarno. Poche righe per dire: «Dopo trentacinque anni di intensa collaborazione – ha scritto – si interrompe da oggi il rapporto professionale con la Arcobaleno Tre (la società di Lucio Presta, ndr). Ringrazio di cuore tutte le persone con cui ho lavorato e quelle che ancora vi operano».

Ad aprire il fuoco non più amico è lo stesso Presta che a stretto giro di posta commenta, sotto il post di Bonolis, «Anche le persone perbene come te possono avere la sfortuna di incontrare la donna sbagliata e pagarne le conseguenze».

BONOLIS, PRESTA E BRUGANELLI, LE “ZIPPE” VIA SOCIAL

Il riferimento, neanche tanto velato, è all’ex moglie di Bonolis, Sonia Bruganelli, che negli anni ha prodotto molte delle sue trasmissioni e che, nonostante la separazione, continua ad avere alcuni affari in comune con l’ex marito. E sempre lei, prima che la notizia venisse diffusa, tra le stories di instagram, aveva pubblicato la frase di un autore anonimo che potrebbe dirla lunga su questo rapporto professionale giunto ormai al capolinea: «Quando un pagliaccio si trasferisce in un castello non diventa re. È il castello che diventa un circo». Anche in questo caso il destinatario della zippa social pare evidente.

PAOLO BONOLIS E PRESTA, TRA LORO LO ZAMPINO DI SONIA?

L’ufficializzazione della rottura arriverebbe dopo un periodo di frizioni tra Presta e la ex moglie di Bonolis che probabilmente hanno a che vedere anche con la società di scouting, la sdl 2005, aperta da Bruganelli proprio assieme alla società di Presta che è proprietaria anche di una web tv, la Sdl Tv.

Pochi giorni fa, il 30 dicembre 2024, secondo quanto riportato da Il Tempo, nel silenzio generale si era consumato una prima parte del “divorzio” quando, davanti a un notaio, Niccolò Presta, figlio di Lucio e amministratore unico della Arcobaleno 3, aveva venduto a Bonolis il suo 30% della Sdl 2005.

L’addio di Bonolis al manager calabrese arriva dopo quello, lo scorso anno, di Amadeus, “per divergenze professionali”. Non è decisamente tutta luce che brilla quella che filtra da casa Arcobaleno.