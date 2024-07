Tennis, Jasmine Paolini nella storia: prima italiana in finale a Wimbledon

2 minuti per la lettura

La tennista toscana Jasmine Paolini entra nella storia del tennis nazionale: prima italiana a conquistare la finale del torneo di Wimbledon

LONDRA (INGHILTERRA) – Jasmine Paolini conquista la finale a Wimbledon battendo in tre set la croata Donna Vekic e diventa così la prima italiana di sempre in finale sull’erba londinese. Ci è voluto il tiebreak per decretare la prima finalista nel singolare femminile sui campi dell’All England Club.

La 28enne toscana di Castelnuovo di Garfagnana, numero 7 (ma da lunedì sarà la numero 5) del mondo e settima favorita del seeding, ha sconfitto in rimonta in semifinale Donna Vekic, numero 37 al mondo con il punteggio di 2-6 6-4 7-6 (8) centrando la seconda finale Slam consecutiva dopo quella persa al Roland Garros per mano di Iga Swiatek, prima italiana di sempre a giocare due finali Slam consecutive. Perso il primo set 6-2, Jasmine reagisce e ha la meglio nel secondo 6-4. Nel terzo, poi, sotto due volte di un break, tira fuori una super-prestazione e si impone al super tie break 8-6 (10-8).

«È stata durissima, Vekic tirava vincenti da tutte le parti. All’inizio è stato difficile, mi sono detta di migliorare punto dopo punto. Ricorderò questo match per sempre. Non c’è posto migliore di questo dove lottare su ogni palla, è bellissimo giocare davanti a voi. Per un tennista questo è il posto più bello dove giocare, grazie per avermi sostenuto”, ha detto la tennista italiana alla fine della sfida durata 2 ore e 51 minuti. «Per la famiglia – ha proseguito – non è facile vivere partite così, una montagna russa dal punto di vista emotivo. Gli ultimi mesi sono stati folli per me, devo ancora rendermi conto di cosa è successo. Cerco di concentrarmi su cosa accade in campo. Da ragazzina guardavo le finali di Wimbledon, adesso vivo alla giornata e mi diverto. Adesso è il momento di recuperare verso la finale”.

A questo punto tutti gli occhi italiani saranno puntati sulla sfida di sabato 13 luglio quando Jasmine Paolini affronterà in finale la vincente del match tra la kazaka Elena Rybakina e la ceca Barbora Krejcikova, rispettivamente teste di serie numero 4 e 31 con l’obiettivo di diventare la prima italiana della storia del tennis a vincere il prestigioso trofeo di Wimbledon.